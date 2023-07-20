عيد الشرطة: ترقية 2480 موظف شرطة بمنطقة شرق البلاد إلى رتب أعلى

قسنطينة - تمت يوم الخميس ترقية ما لا يقل عن 2480 موظف شرطة بمنطقة شرق البلاد إلى رتب أعلى بمناسبة إحياء الذكرى ال58 لتأسيس الشرطة الجزائرية و تم تقليد رتب البعض منهم بقسنطينة.

وخلال الحفل المنظم على شرف الموظفين الذين تمت ترقيتهم بالمصلحة الجهوية للمالية و التجهيز, أوضح المفتش الجهوي لشرطة الشرق المراقب العام للشرطة داود محند الشريف بأنه تمت ترقية 2480 موظف شرطة من 15 ولاية بشرق البلاد إلى رتب أعلى.

وبعد أن سلط الضوء على أهمية هذه العملية في تثمين المورد البشري و تحسين الأداء, أكد المراقب العام للشرطة بأنه تم منح هذه الترقيات "وفق معياري الشفافية و الموضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء المهني لعناصر الشرطة الذين تم اختيارهم ضمن هذه العملية."

وفي هذا الصدد, أوضح ذات الضابط السامي بأنه تمت دراسة ملفات ترقية موظفي المفتشية الجهوية لشرطة الشرق من طرف لجان جهوية.

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وبعد أن أبرز التضحيات المبذولة من طرف المنتسبين لسلك الشرطة, لاسيما في ظل الظرف الاستثنائي الحالي المتميز بتفشي كوفيد-19, ذكر المراقب العام للشرطة داود محند الشريف بالتزام المديرية العامة للأمن الوطني بمرافقة جميع الجهود الوطنية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتم اغتنام فرصة إحياء الذكرى ال58 لتأسيس الشرطة الجزائرية من طرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق المراقب العام للشرطة من أجل التشديد على ضرورة "الحفاظ على مستوى الاحترافية الذي وصل إليه هذا السلك النظامي في خدمة الوطن و المواطن."

واستفاد أعوان و إطارات من هذا السلك من رتب حافظ شرطة إلى عميد شرطة (19 عميد شرطة و 49 محافظ رئيسي و 239 مفتش شرطة و 1067 حافظ شرطة على وجه الخصوص.) كما تم بذات المناسبة تكريم متقاعدين من ذات السلك.