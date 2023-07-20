الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة

جيجل- تم يوم الخميس بولاية جيجل تقليد رتب 147 موظف شرطة بين ضباط و أعوان استفادوا من ترقيات في سلك الأمن الوطني يعملون عبر مختلف مصالح أمن ولاية جيجل و ذلك خلال حفل تكريمي بقاعة المحاضرات بمدرسة الشرطة سابقا.

وفي كلمته خلال هذا الحفل المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الشرطة الجزائرية, 22 يوليو من كل سنة, تحت شعار "أصالة, أداء و عصرنة", نوه رئيس أمن ولاية جيجل العميد أول جمال الدين بسلطان بجهود المنتسبين لسلك الشرطة منذ الاستقلال و إلى يومنا هذا "لاسيما خلال الظروف الصحية الاستثنائية السائدة حاليا بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا من خلال تواجدهم الميداني المستمر للسهر على تطبيق التدابير الوقائية من الفيروس و كذا عمليات التحسيس."