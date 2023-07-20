Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

جيجل- تم يوم الخميس بولاية جيجل تقليد رتب 147 موظف شرطة بين ضباط و أعوان استفادوا من ترقيات في سلك الأمن الوطني يعملون عبر مختلف مصالح أمن ولاية جيجل و ذلك خلال حفل تكريمي بقاعة المحاضرات بمدرسة الشرطة سابقا.

وفي كلمته خلال هذا الحفل المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الشرطة الجزائرية, 22 يوليو من كل سنة, تحت شعار "أصالة, أداء و عصرنة", نوه رئيس أمن ولاية جيجل العميد أول جمال الدين بسلطان بجهود المنتسبين لسلك الشرطة منذ الاستقلال و إلى يومنا هذا "لاسيما خلال الظروف الصحية الاستثنائية السائدة حاليا بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا من خلال تواجدهم الميداني المستمر للسهر على تطبيق التدابير الوقائية من الفيروس و كذا عمليات التحسيس."

كما تخلل ذات الحفل تكريم الطاقمين الطبي و شبه الطبي بأمن الولاية, علاوة على الإداريين العاملين بالمركز الطبي الاجتماعي بأمن الولاية و عدد من موظفي الشرطة المحالين على التقاعد عرفانا بما قدموه خلال مسارهم المهني خدمة للوطن و المواطن.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.23

بن زيان يدعو إلى ترقية الجامعة الجزائرية إلى مستوى تطلعات المجتمع

20.07.23

وفاة لمين بشيشي: شنين يؤكد أن الفقيد ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة عبر مساره الحافل

20.07.23

وزارة الثقافة تطلق ورشة لإصلاح سوق الفن

20.07.23

الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة

20.07.23

ورقلة/كوفيد-19: استلام حصة من المساعدات الطبية من مجمع سوناطراك-إيني لفائدة المستشفيات

20.07.23

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد والوزير الأسبق الراحل لمين بشيشي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي