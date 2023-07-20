الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة

وفي كلمته خلال هذا الحفل المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال58 لعيد الشرطة الجزائرية, 22 يوليو من كل سنة, تحت شعار "أصالة, أداء و عصرنة", نوه رئيس أمن ولاية جيجل العميد أول جمال الدين بسلطان بجهود المنتسبين لسلك الشرطة منذ الاستقلال و إلى يومنا هذا "لاسيما خلال الظروف الصحية الاستثنائية السائدة حاليا بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا من خلال تواجدهم الميداني المستمر للسهر على تطبيق التدابير الوقائية من الفيروس و كذا عمليات التحسيس."
كما تخلل ذات الحفل تكريم الطاقمين الطبي و شبه الطبي بأمن الولاية, علاوة على الإداريين العاملين بالمركز الطبي الاجتماعي بأمن الولاية و عدد من موظفي الشرطة المحالين على التقاعد عرفانا بما قدموه خلال مسارهم المهني خدمة للوطن و المواطن.