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ورقلة/كوفيد-19: استلام حصة من المساعدات الطبية من مجمع سوناطراك-إيني لفائدة المستشفيات

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

ورقلة - استلمت ولاية ورقلة حصة من المساعدات الطبية بمبادرة من مجمع سوناطراك-إيني, وذلك ضمن الجهود التضامنية الوطنية الرامية إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19), حسبما علم يوم الخميس من مصالح الولاية.

ويتوخى من هذه العملية التضامنية التي جسدت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتي تشمل أجهزة طبية ووسائل الوقاية, تعزيز خدمات التكفل الصحي على مستوى المؤسسات العمومية الإستشفائية بالولاية, وذلك في إطار مكافحة انتشار كوفيد-19, مثلما جرى توضيحه.

وبالمناسبة, أكد والي الولاية أبوكر الصديق بوستة في تصريح للصحافة, "أن هذه العملية تبرز روح المبادرة والتضامن لدى هذا المجمع البترولي في المساهمة ضمن الجهود الوطنية لتجاوز هذه الأزمة الصحية".

وأضاف السيد بوستة, أن مصالحه قد خصصت مؤخرا غلافا ماليا إجماليا بقيمة 100 مليون دج من ميزانية الولاية, لتمويل عدة عمليات تتعلق بالخصوص باقتناء وسائل وأجهزة طبية للإنعاش, لوضعها تحت تصرف المؤسسات العمومية الإستشفائية بالولاية في إطار مكافحة تفشي هذا الفيروس.

ولقيت هذه المبادرة انطباعا جيدا لدى مسؤولي المستشفيات الذين عبروا بدورهم عن ''امتنانهم لهذه العملية الجديرة بالثناء التي قام بها مجمع سوناطراك-إيني بغية المساهمة في تحسين ظروف التكفل الصحي بالمواطنين''.

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ورقلة/كوفيد-19: استلام حصة من المساعدات الطبية من مجمع سوناطراك-إيني لفائدة المستشفيات
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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