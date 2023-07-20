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الذكرى ال58 لعيد الشرطة بخنشلة: ترقية 83 عون وضابط شرطة إلى رتب أعلى

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

خنشلة- تم يوم الخميس بولاية خنشلة ترقية 83 عون وضابط شرطة إلى رتب أعلى خلال الاحتفالات التي نظمها أمن ولاية خنشلة بمناسبة الذكرى ال58 لعيد الشرطة الجزائرية (22 يوليو من كل سنة) والتي تأتي هذه السنة تحت شعار "أصالة, أداء وعصرنة".

وأشرف بقاعة المحاضرات التابعة للوحدة 206 لحفظ النظام ببلدية انسيغة, والي خنشلة, علي بوزيدي, ورئيس أمن الولاية, العميد أول للشرطة محمد بغداد, على حفل ترقية 83 عون وضابط شرطة ينتسبون لمختلف المصالح الولائية وأمن الدوائر والحواضر إلى رتب أعلى في مسارهم المهني.

وبعد قراءة  الرسالة التي وجهها المدير العام للأمن الوطني لأفراد سلك الشرطة, أكد رئيس أمن ولاية خنشلة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة, على الدور الهام الذي يلعبه الأعوان الشبيهون وأعوان وضباط وإطارات الأمن الوطني لضمان سلامة أمن وممتلكات المواطن الجزائري عموما والخنشلي بصفة خاصة.

كما أشاد العميد أول للشرطة بغداد بالدور الفعال الذي لعبه منتسبو جهاز الأمن الوطني رفقة عمال قطاع الصحة في محاربة انتشار وباء كورونا -كوفيد 19- من خلال سهرهم الدائم على تطبيق التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية للقضاء على هذه الجائحة.

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واستغل والي خنشلة, علي بوزيدي, الفرصة ليهنئ هو الآخر منتسبي جهاز الأمن الوطني منوها في الكلمة التي ألقاها بالكفاءة والاحترافية التي يتميز بها منتسبو الجهاز والدور الفعال للمؤسسة الشرطية في تغطية مختلف الأحداث التي عاشها الوطن من خلال تسخير جهودها لخدمة الصالح العام وضمان أمن وممتلكات المواطن الجزائري.

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 20:01
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الذكرى ال58 لعيد الشرطة بخنشلة: ترقية 83 عون وضابط شرطة إلى رتب أعلى
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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