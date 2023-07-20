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الجزائر العاصمة: تعليق نشاط 200 محل تجاري بمقاطعة الدرارية وغلق سوق بومعطي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 11:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
الجزائر العاصمة: تعليق نشاط 200 محل تجاري بمقاطعة الدرارية وغلق سوق بومعطي

الجزائر - قررت لجنة مراقبة وردع التجار المخالفين للإجراءات الصحية المتعلقة بمحاربة تفشي فيروس كورونا بالجزائر العاصمة، تعليق نشاط أزيد من 200 محل تجاري بالمقاطعة الإدارية الدرارية إضافة إلى الغلق الفوري لسوق بومعطي ببلدية الحراش، حسبما أكدته يوم الأربعاء مصالح ولاية الجزائر.

وأوضحت ولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنه عقب العمل الميداني الذي قامت به اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر تعليق نشاط عدد من المحلات التجارية منها 200 محل بالمقاطعة الإدارية للدرارية (غرب الجزائر العاصمة) و محلات المركز التجاري المعروف بـ "بازار حمزة" الكائن ببلدية باش جراح علاوة على قرار الغلق الفوري لكل من السوق البلدي "ميلودي برنيس" وسوق بومعطي التابع لبلدية الحراش وذلك "لإخلال" التجار بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا وتسجيل غياب ونقص الوعي لدى البعض منهم.

كما حرصت اللجنة المختلطة في مهمتها الميدانية على تذكير أصحاب المحلات التجارية بضرورة توفير مواد التعقيم عند مداخل المحلات، احترام التباعد الاجتماعي ووضع علامات لتنظيم حركة الزبائن داخل المحلات، فرض ارتداء الأقنعة عل الزبائن .

ومن جهة أخرى، سمحت المعاينة بالوقوف على "محلات مثالية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا بالعاصمة".

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الجزائر العاصمة: تعليق نشاط 200 محل تجاري بمقاطعة الدرارية وغلق سوق بومعطي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 11:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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