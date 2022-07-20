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تلمسان : إجلاء أكثر من 200 مواطن جزائري من فرنسا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

تلمسان - تم إجلاء أكثر من مائتي مواطن جزائري كانوا عالقين بفرنسا منذ توقف الحركة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا حيث يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين بفندق "رونيسانس", حسبما استفيد الأربعاء من خلية الاتصال لولاية تلمسان.

وقد وصل الأشخاص الذين تم إجلائهم مساء أمس الثلاثاء على متن طائرتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار "مصالي الحاج " لزناتة (تلمسان) قادمين من المدينتين الفرنسيتين "ماتز" و "نانسي".

ويقيم المواطنون الذين تم إجلاؤهم على مستوى موقع الحجر بالفندق المذكور في اطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا" أين يتم التكفل بهم في أحسن الظروف لا سيما من خلال تأطير من طرف فريق طبي ومختصين نفسانيين", كما أشير إليه.

للتذكير كانت ولاية تلمسان قد استقبلت في مارس وأبريل ومايو الماضيين  500 مواطن جزائري من الخارج وتم حجرهم لمدة 15 يوم في إطار تدابير الوقائية ضد كوفيد -19.

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تلمسان : إجلاء أكثر من 200 مواطن جزائري من فرنسا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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