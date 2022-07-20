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وهران: إجلاء 317 جزائريا كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة أشهر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
وهران: إجلاء 317 جزائريا كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة أشهر

وهران - تم إجلاء 317 مواطنا جزائريا الى مستغانم وعين تيموشنت حيث كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة اشهر  نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19  عبر مطار وهران , حسبما استفيد الأربعاء لدى مصالح الولايتين بغرب البلاد.

وقد وصل هؤلاء المواطنون  أمس الثلاثاء الى المطار الدولي "أحمد بن بلة"  بوهران على متن طائرتين للشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية قادمتين من تولوز وبوردو.

وقد تم توجيههم بعدها نحو مواقع الحجر الذي يدوم لمدة 14 يوما وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا, وفقا لما  أشار  اليه المصدر.

وفي هذا الصدد قدم 222 مواطنا من تولوز حيث تم تخصيص لهم 11 حافلة لنقلهم نحو ولاية مستغانم أين يتم إيوائهم "في ظروف جيدة على مستوى فندق السفير" , حسبما أبرزه لوأج مدير النقل لهذه الولاية مصطفى قادة بلفار.

كما تم إجلاء 95 مواطنا آخر من بوردو والذين تم نقلهم مباشرة إلى ولاية عين تموشنت أين سيقيمون خلال فترة حجرهم لأسبوعين على مستوى المحطة الحموية "حمام بوحجر" , كما أشارت إليه خلية الاتصال لولاية عين تموشنت مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل المناسب بالمواطنين المعنيين من كل النواحي.

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وهران: إجلاء 317 جزائريا كانوا عالقين بفرنسا منذ بضعة أشهر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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