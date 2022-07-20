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جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعنابة تسلم 26 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لمرضى كوفيد-19

  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

عنابة - سلم المكتب الولائى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعنابة الأربعاء 26 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لفائدة مرضى كوفيد-19 بالولاية وذلك في إطار العمل التضامني لمواجهة جائحة كورونا.

وخلال مراسم التسليم التي جرت بمقر الولاية, ثمن رئيس الجهاز التنفيذي المحلي, جمال الدين بريمي, هذه المبادرة التي تعكس -حسبه- " تجند مختلف فئات المجتمع وفى مقدمتهم المجتمع المدني من أجل الإسهام في المجهود الوطني لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ".

كما ذكر بالمناسبة بضرورة مواصلة العمل التوعوي في أوساط المواطنين من أجل زرع ثقافة الوقاية وجعلها سلوكيات يومية تقوي جبهة التصدي لهده الجائحة.

وتندرج عملية تسليم حقائب التجهيزات المساعدة على التنفس في إطار عملية تضامنية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين تشمل توزيع 1500 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس توجه لمرضى كوفيد-19 على المستوى الوطني وذلك بالتعاون مع جمعية "جزائريون متضامنون" المتواجدة بفرنسا, كما أوضح رئيس المكتب الولائي للجمعية نور الدين فريغة .

وستوجه هذه الحصة من حقائب التجهيزات المساعدة على التنفس للتخفيف من معاناة مرضى كوفيد-19 بعنابة الذين يعانون من حالات ضيق في التنفس, كما أوضحه من جانبه مدير الصحة والسكان بالولاية, محمد الناصر دعماش.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعنابة تسلم 26 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لمرضى كوفيد-19
  أدرج يـوم : الأربعاء, 22 تموز/يوليو 2020 17:11     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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