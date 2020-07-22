تلمسان : تنصيب جمال حمود و خلوف كريم على رأس مفتشيتي أقسام الجمارك لغزوات و مغنية

تلمسان - تم الأربعاء تنصيب كل من جمال حمود وخلوف كريم على رأس المفتشيتين لاقسام الجمارك لكل من الغزوات والمدينة الحدودية مغنية خلال حفل أقيم بالمناسبة بالحي الجمركي الجديد لأوجليدة بتلمسان.

وخلال حفل التنصيب الذي حضرته السلطات المدنية والعسكرية للولاية, ذكر مدير ديوان المدير العام للجمارك الجزائرية, بريكة جمال, أن الهدف من هذه الحركة يكمن في "تعزيز وتحسين الأداء الجمركي, بالإضافة إلى المساهمة مع مختلف المتدخلين في المجال لرفع التحديات الاقتصادية الجديدة, لاسيما في مجال التحصيل الجبائي ومحاربة التحويل غير القانوني للعملة الصعبة وجرائم أخرى التي تنخر الاقتصاد الوطني".

وتشكل هذه الحركة, وفق ذات المسؤول, "انطلاقة جديدة في العمل والخدمات الجمركية وأداة لاجتثاث البيروقراطية وكل السلوك السلبي بغية مكافحة وبكل حزم كل الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود خاصة".