مخالفة تدابير الوقاية من كورونا: الغلق الفوري ل70 محلا تجاريا في يوم واحد بولاية تيبازة

تيبازة - أقدمت مصالح الشرطة بولاية تيبازة على غلق 70 محلا تجاريا في يوم واحد بعد تسجيل مخالفات ب"الجملة" لتدابير الوقاية من فيروس كورونا، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الجهاز.

وكشف بيان مصلحة الإعلام بمديرية أمن ولاية تيبازة عن حملة قامت بها مصالح الشرطة يوم أمس بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة تمثلت في مراقبة 454 محلا تجاريا أدت الى ملاحظة مخالفات للتدابير الوقائية من جائحة كورونا و اتخاذ قرار الغلق الفوري في حق 70 محلا بمختلف بلديات الولاية تيبازة.

وتندرج "الحملة الواسعة" في إطار التنفيذ الصارم لتعليمات السلطات الصحية المتعلقة بإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كوفيد-19 من خلال تكثيف مراقبة المحلات التجارية و الوقوف على مدى تطبيقا و احترامها لذات التدابير الصحيةِ، يضيف ذات البيان.

وأكد بيان مصالح الشرطة لأمن تيبازة أن الحملة متواصلة عبر كامل تراب الولاية حماية للمواطنين وللصحة العمومية.