Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العاصمة: إمكانية تعديل ساعات الحجر الصحي وغلق بعض الشوارع الرئيسية لمقاطعة سيدي أمحمد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 16:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

الجزائر - لم يستبعد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) إمكانية تعديل ساعات الحجر الصحي على مستوى شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وكذا غلق شارع فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) وعدد من المحلات بسوق "علي ملاح" خلال هذا اسبوع, للحد من تفشي وباء كورونا, حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة المحلية.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد بالفيسبوك فإن السيدة فوزية نعامة عقدت اجتماعا مع أعضاء خلية الأزمة لمجابهة جائحة كوفيد-19, حيث لم تستبعد "إمكانية اللجوء طبقا للصلاحية المخولة لها إلى تعديل ساعات الحجر الصحي على مستوى شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي", بالإضافة إلى "إمكانية اللجوء خلال هذا الأسبوع إلى غلق شارع فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) نظرا لاكتظاظه بالمواطنين والزبائن وحوالي 94 محل تجاري بسوق علي ملاح بسبب عدم احترام لتدابير الوقائية من الوباء".

كما ذكر المصدر إمكانية اللجوء إلى الغلق المؤقت لمدة 24 ساعة لكل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها التي تسجل على مستواها حالات مؤكدة للاصابة بفيروس كوفيد-19, مؤكدة على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير من باب تحسيس المواطنين الوافدين إلى مصالحها بتواجد الوباء بهذه المؤسسات وفرض احترام التدابير الوقائية كارتداء اجباري للكمامات ومسافة التباعد اجتماعي.

وشدد الوالي المنتدب لمقاطعة سيد أمحمد خلال جلسة تقييم مدى تنفيذ البرنامج المسطر ومختلف التعليمات واجراءات المتعلقة بمجابهة تفشي الوباء على ضرورة تفادي التجمعات والطوابير بالأماكن العمومية والفضاءات التجارية وأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية خاصة في الشوارع الرئيسية وذلك في المرحلة الثانية من خريطة الطريق المسطرة للخروج من الحجر الصحي واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار تم حث اللجنة المختلطة على تكثيف الخرجات الميدانية لرصد المحلات التجارية المخالفة للتدابير الوقائية مع اقتراح الغلق الفوري مع التشميع لإصدار قرار من طرف مصالح البلدية لمعاقبة كل مخالف إلى جانب مواصلة عملية تحسيس المواطنين والتكثيف من عمليات تعقيم بنايات و شوارع وأحياء المقاطعة الإدارية.

ودعت ذات المسؤولة المصالح المختصة إلى ضرورة القضاء على التجارة الموازية ومحاربة جميع نقاط بيع أضاحي العيد على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية باعتبارها منطقة حضرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
العاصمة: إمكانية تعديل ساعات الحجر الصحي وغلق بعض الشوارع الرئيسية لمقاطعة سيدي أمحمد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 16:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.21

تدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية الصنع بكل من عين الدفلى والمدية وبجاية

20.07.21

محمد ديب.. احد مؤسسي الادب الجزائري  باللغة الفرنسية

20.07.21

العاصمة: إمكانية تعديل ساعات الحجر الصحي وغلق بعض الشوارع الرئيسية لمقاطعة سيدي أمحمد

20.07.21

غلام الله يدعو الى اعتماد الأشرطة القرآنية المسجلة في الجزائر

20.07.21

وزير الشؤون الخارجية يشرع في زيارة عمل الى فيدرالية روسيا

20.07.21

خالدي: الإدارة الجمركية لها دور أساسي في تجسيد البرنامج الاقتصادي الجديد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بليبيا تشيد بجهود الجزائر

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

زيتوني يستعرض مع سفير رومانيا العلاقات الثنائية "المتميزة" بين البلدين

20.07.20

تدمير 9 قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والمدية والجلفة