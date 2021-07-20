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وصول 300 مواطن جزائري عالق بالمملكة العربية السعودية بمطار قمار الدولي بالوادي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 08:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
وصول 300 مواطن جزائري عالق بالمملكة العربية السعودية بمطار قمار الدولي بالوادي

الوادي  - وصل 300 مواطن جزائري عالق بالمملكة العربية السعودية في حدود الساعة العاشرة ليلا أمس الاثنين بمطار قمار الدولي (الذي يبعد 10 كلم شمال عاصمة ولاية الوادي)،  حسبما لوحظ بمدرج المطار.

وتم إجلاء هؤلاء الجزائريين العالقين بالمملكة العربية السعودية منذ توقيف الرحلات الجوية في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 ) على متن طائرة خاصة من نوع (إيرباص 330) تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مخصصة "للإجلاء" كما أوضح مصدر مسؤول من إدارة مطار قمار الدولي .

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وخضعت الجالية الجزائرية القادمة من السعودية ببهو المطار بعد القيام بالإجراءات الإدارية إلى فحوصات طبية أولية متخصصة أشرف عنها طاقم طبي لاسيما فيما تعلق بقياس درجة حرارة الجسم وقياس نسبة الإكسجين بالدم في إطار الإجراءات الطبية للإطمئنان على حالتهم الصحية قبل أن يتم نقلهم إلى إحدى الفنادق الخاصة من طراز خمس نجوم (مركب الغزال الذهبي ) لقضاء مدة 14 يوما من فترة الحجر الصحي.

وتأتي عملية الإجلاء للجزائريين العالقين بالمملكة العربية السعودية هذه في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بإجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين بمختلف البلدان كما أضاف مصدر مسؤول من إدارة المطار .

تجدر الإشارة أنه سيتم إجلاء باقي الجزائريين العالقين بالسعودية في رحلة جوية ثانية يوم 22 جويلية ستحط بمطار رابح بيطاط الدولي بولاية عنابة تضم 306 جزائريا.

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وصول 300 مواطن جزائري عالق بالمملكة العربية السعودية بمطار قمار الدولي بالوادي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 08:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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