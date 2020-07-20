Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أم البواقي: توقيف 3 أشخاص اعتدوا على موظفين داخل مؤسسة استشفائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

أم البواقي - أوقف عناصر الشرطة التابعين لمصالح أمن ولاية أم البواقي ثلاثة أشخاص اعتدوا على موظفين داخل المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية, حسب ما استفيد الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني.

واوضح ذات المصدر بأن مصالح الأمن تلقت بلاغا مفاده قيام ثلاثة أشخاص بإحداث فوضى داخل الاستعجالات الطبية بمستشفى محمد بوضياف والاعتداء على موظفين أثناء تأدية مهامهم مع تعريض الأشخاص وسلامتهم للخطر, ليتم التنقل على الفور إلى عين المكان حيث تم توقيف الأشخاص الثلاثة إضافة إلى فتح تحقيق في القضية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي للمشتبه بهم الثلاثة عن قضية "الإخلال بالنظام العام وخلق الفوضى داخل مرفق عمومي (مؤسسة استشفائية) وتعريض حياة الغير للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط التي يفرضها التنظيم العام", قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية, مثلما تمت الإشارة إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
أم البواقي: توقيف 3 أشخاص اعتدوا على موظفين داخل مؤسسة استشفائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.20

ورقلة: عرض الدراسة الأولية لمشروع المركز الإستشفائي الجامعي

20.07.20

الفريق شنقريحة يترأس حفل تسليم جائزة أفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2020

20.07.20

نحو توزيع ما يزيد عن 16000 وحدة سكنية في مختلف الصيغ قبل نهاية 2020 ببومرداس

20.07.20

تجريم الاعتداءات على مستخدمي الصحة: قرار "طال انتظاره" (مختص)

20.07.20

حوادث المرور: وفاة 3 أشخاص وإصابة 80 آخرين بجروح خلال نهاية الأسبوع الماضي

20.07.20

المجمعات الاقتصادية مطالبة بالاستعانة بالجامعة الجزائرية في انجاز الدراسات 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة