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الجلفة: فتح 30 نقطة بيع أضاحي العيد

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 11:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
الجلفة: فتح 30 نقطة بيع أضاحي العيد

الجلفة - اتخذت السلطات الملحية لولاية الجلفة قرارا يقضي بفتح 30 نقطة بيع المواشي عبر عدد من البلديات في إطار مرافقة الموالين قبيل حلول عيد الأضحى وتمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد، حسب ما علم يوم الإثنين من مصالح الولاية.

ووفقا لذات المصدر، تم فرض جملة من التدابير الإحترازية من خطر تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) لأجل السير الحسن لنشاطات نقاط البيع الخاصة بأضاحي العيد، دونما الإضرار بالصحة العمومية.

وجاء في القرار، الممضي من طرف والي الولاية محمد بن عمر، على أن فتح هذه الفضاءات التجارية، تخضع لما هو منصوص عليه في الحجر الصحي الجزئي (من حيث التوقيت)، كما تغلق هذه النقاط مباشرة يوم العيد الاضحى، مع المراعاة و الإلتزام الصارم، بالشروط الوقائية من فيروس كورونا.

وألزمت السلطات المحلية، مصالح جل البلديات المعنية، بفتح نقاط بيع المواشي، بضرورة رسم مربعات متباعدة خاصة بكل موال وذلك بمادة الجير على الأرضية، بغية الحفاظ على التباعد الاجتماعي كما كلف الأطباء البياطرة العموميين بالمراقبة الصحية البيطرية داخل هذه النقاط.

كما أمرت الهيئات المعنية بضرورة مراقبة مدى التقيد بإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، وضمان التباعد الجسدي ي بين البائع و المشتري، وأي خرق أو عدم احترام لهذه القواعد الوقائية من انتشار وباء كورونا يؤدي مباشرة إلى غلق نقاط البيع .

و إستحسن المواطنون هذه الخطوة ، التي من شأنها ضمان سبل إقتناء أضحية العيد في ظروف صحية منتظمة ومراقبة من طرف المصالح المعنية، كما اثلج هذا القرار صدور الموالين بعد تزايد قلقهم مؤخرا من كساد مواشيهم التي يحضرونها لسنة كاملة في ظل أسواق أسبوعية مغلقة.

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الجلفة: فتح 30 نقطة بيع أضاحي العيد
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 11:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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