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توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات سوق أهراس

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات سوق أهراس صورة توضيحية

سوق أهراس - تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني لأمن ولاية سوق أهراس من توقيف شخصين في عقدهما الثاني من العمر قاما ب"الاعتداء على طبيب و رئيس مصلحة بأحد مستشفيات عاصمة الولاية و إهانتهما"، حسب ما علم اليوم الاثنين من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني محافظ الشرطة، محمد كريم مرداسي.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية عقب تلقي نداء من قاعة الإرسال مفاده قيام شخصين بفعل الاعتداء وإهانة أحد الأطباء المناوبين ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات مدينة سوق أهراس ليتم التنقل الفوري إلى عين المكان حيث تم توقيف الفاعلين وهما في حالة هيجان.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم إنجاز ملفين قضائيين في حق الموقوفين عن جرم "إهانة موظف أثناء تأدية مهامه" ليتم تقديمهما أمام نيابة محكمة سوق أهراس.

جدير بالذكر أنه تم يوم الجمعة المنصرم توقيف 6 أشخاص اعتدوا على ممرض وحطموا تجهيزات هياكل صحية في 3 عمليات منفصلة حيث تم إنجاز ملفات قضائية في حقهم عن جرم "إهانة موظف أثناء تأدية مهامه بالسب والعنف" بالنسبة للقضية الأولى و "التحطيم العمد لملك الغير" بالنسبة للقضيتين الثانية والثالثة ليتم تقديمهم أمام نيابة محكمة سوق أهراس.

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توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات سوق أهراس
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 13:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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