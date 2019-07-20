وهران: وزير السكن يشرف على توزيع 2679 وحدة سكنية عمومية

وهران - أشرف وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, يوم الأحد بوهران على مراسيم توزيع 2.679 وحدة سكنية عمومية بمختلف الصيغ, بحضور وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة, سليمة سواكري.

وقد جرت مراسم حفل رمزي لتسليم المفاتيح على المواطنين المستفيدين من هذه الحصة السكنية بقاعة المحاضرات بالمسجد القطب "عبد الحميد بن باديس" بحضور والي ولاية وهران, عبد القادر جلاوي ومنتخبين وممثلي المجتمع المدني.

وتتوزع هذه الحصة السكنية العمومية المقدرة بنحو 2.679 وحدة سكنية على 2.304 بصيغة البيع بالإيجار (عدل) ببلدية مسرغين و300 مسكن اجتماعي بمرسى الحجاج بدائرة (بطيوة ) و75 مسكنا ترقويا مدعما بحي بلقايد (شرق وهران).

وبالمناسبة, أشار الوالي الى تسطير برنامج لسنة 2020 يخص عملية توزيع 27.100 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لافتا الى أن البرنامج السكني الجاري للولاية يتضمن 55.500 وحدة سكنية منها 21 ألف وحدة في طور الانجاز وأكثر من 15 ألف مسكن بصيغة "عدل" و 11 ألف مسكن اجتماعي وألف وحدة سكنية من "الترقوي المدعم".

وأضاف السيد جلاوي أن "هذا البرنامج سيسمح بإسكان العائلات خاصة أصحاب ملف التنقيط من قاطني السكنات القديمة وكذا الخاص بالقضاء تدريجيا على السكنات الفوضوية التي شكلت لسنيين عديدة نقاط سوداء ببلديات الولاية" مؤكدا على ضرورة العمل لاستكمال كل المشاريع السكنية قيد الإنجاز لتوزيع على مستحقيها في "أفضل الآجال".

وتتواصل زيارة وزير السكن والعمران و المدينة , كمال ناصري بتفقد بعد ظهر اليوم مشروع القطب السكني الجديد "الشهيد أحمد زبانة" بمسرغين.