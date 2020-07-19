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حركة النقل في شبكة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة قد تعرف اختلالات بسبب إضراب

  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 10:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 27 مرات
حركة النقل في شبكة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة قد تعرف اختلالات بسبب إضراب

الجزائر - قد تشهد حركة النقل في شبكة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة غذا الاحد اختلالات بسبب قرار إضراب اتخذه المكتب النقابي للمؤسسة، حسب ما علم اليوم السبت من المكلف بالاتصال بذات المؤسسة أحسن عباس.

و أوضح نفس المصدر أن "مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة تعلم مستخدميها ان شبكتها قد تشهد اختلالات منذ انطلاق اول رحلة صباح يوم غذ الاحد وذلك بسبب قرار اتخذه المجلس النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشن إضراب ابتداء من يوم غذ 19 يوليو".

و اضاف ان "المفاوضات التي باشرتها المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة منذ 14 يوليو من اجل ايجاد حل لهذا النزاع لم تفضي لأي نتيجة".

"و لهذا تعتذر مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة لذا زبائنها عن أي ازعاج قد يحدث".

إلا أنه حسب نفس المصدر، سيتم ضمان نقل اعضاء السلك الطبي بصفة عادية.

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حركة النقل في شبكة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة قد تعرف اختلالات بسبب إضراب
  أدرج يـوم : الأحد, 19 تموز/يوليو 2020 10:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 27 مرة   شارك

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