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كورونا : تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 8 بلديات بالجلفة

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 19:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
كورونا : تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 8 بلديات بالجلفة

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت في بيان لها، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ثماني بلديات بالجلفة لتصبح من الساعة الخامسة زوالا (17:00) إلى الخامسة صباحا (5:00) لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الاحد و هذا بالنظر لتطور الوضعية الصحية بالولاية.

ويشمل هذا الاجراء البلديات الآتية : الجلفة،عين وسارة، حاسي بحبح، مسعد، حد الصحاري، شارف، الإدريسية وبلدية دار الشيوخ.

وأوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 هجري الموافق ل29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي

أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

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كورونا : تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 8 بلديات بالجلفة
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 19:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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