وجاء في ذات البيان انه "نظرا للاضطرابات المسجلة في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض بلديات ولاية تيزي وزو خلال الأيام الأخيرة، ولدراسة أسباب هذه التذبذبات وايجاد الحلول اللازمة للحد النهائي من هذه الاضطرابات والعمل على تحسين عملية التموين بهاته المادة الحيوية في أقرب الآجال، قرر وزير الموارد المائية السيد أرزقي براقي إيفاد يوم الأحد 19 جويلية2020 ، لجنة وزارية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة ، للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية".
إيفاد لجنة وزارية للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بتيزي وزو
أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 18:54 الفئـة : جهـوي قراءة : 31 مرات
الجزائر - قرر وزير الموارد المائية أرزقي براقي إيفاد غدا الأحد لجنة وزارية برئاسة السيد الأمين العام للوزارة ، للوقوف على وضعية الخدمة العمومية للمياه بالولاية تيزي وزو بعد الاضطرابات المسجلة في عملية توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض بلديات الولاية، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.
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