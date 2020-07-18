تنصيب لجنة الحماية المكلفة بتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني -

كورونا: 601 إصابة جديدة، 314 حالة شفاء و 11 وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

الهزة الأرضية بميلة : وزارة الموارد المائية تطمئن بعدم وجود أي خطر على سد بني هارون -

تمديد آجال ابداء تعليقات حول كيفيات تنفيذ الاحكام الخاصة بالاتصالات الالكترونية الى 2 أوت -

النصب التذكاري للرئيس سوكارنو بالعاصمة دليل على العلاقات التاريخية بين الجزائر واندونيسيا -

كرة القدم : وزارة الشباب والرياضة ترفض منح الاتحادية الجزائرية ترخيصا لعقد جمعية عامة استثنائية -

كوفيد-19: تسع ولايات تتسلم حصصها من المواد الأولية لصناعة الأقنعة الواقية -

معالجة أكثر من 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية -

حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة أزيد من 323 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة -

أيمن بن عبد الرحمان: بنكان عموميان يطرحان منتجات مالية إسلامية الشهر المقبل -

الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ضرورة لتعافي البلاد من أزمة كوفيد-19 -

كأس أمم افريقيا-2019 : مرور سنة على تسلق الجزائر هرم القارة السمراء -

جراد ينصب لجنة الحماية للتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني -

التدابير الوقائية لكبح انتشار الوباء ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني -

أكثر من 5ر65 مليار دينار خصصت لمواجهة وباء كورونا -

مصارعة: الاتحادية تسطر برنامج استئناف تحضيرات رياضيي النخبة -

كوفيد-19: الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية -

ضرورة تقييم آثار جائحة كوفيد-19 بكل موضوعية و دون مزايدات -

انطلاق أشغال لقاء الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين -