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الهزة الأرضية بميلة : وزارة الموارد المائية تطمئن بعدم وجود أي خطر على سد بني هارون

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 16:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
الهزة الأرضية بميلة : وزارة الموارد المائية تطمئن بعدم وجود أي خطر على سد بني هارون

الجزائر - طمئنت اليوم السبت وزارة الموارد المائية مواطني ولاية ميلة بعدم وجود أي خطر أو تهديد على حياتهم، فيما يتعلق بسد بني هارون، بعد الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة يوم امس الجمعة، حسبما افاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وجاء في البيان ان وضعية "السد جد مستقرة، إذ لم يتأثر بهذا الزلزال الذي ضرب المنطقة على الساعة 9 و 12 دقيقة بدرجة 5ر4 على سلم ريشتر".

ويضيف نفس المصدر "إن سد بني هارون على غرار باقي السدود في الجزائر، مهيأ تقنيا لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية كما انه يحتوي على تجهيزات للفحص جد متطورة تسمح بقياس تفاعل السد مع الهزات الأرضية ".

إقٍاأيضا: الهزة الأرضية المسجلة بميلة: تصدعات وتشققات في بنايات قديمة وتساقط للحجارة

وكانت ولاية ميلة قد سجلت، صباح امس الجمعة، في حدود الساعة 09 سا و 12 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5ر4 درجات على سلم ريشتر، تلتها أربع هزات ارتدادية حدد مركزها بشمال-شرق منطقة سيدي مروان بنفس الولاية واحس بها سكان ولاية قسنطينة المجاورة لاسيما بلدية ابن زياد.

آخر تعديل على السبت, 18 تموز/يوليو 2020 17:18
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الهزة الأرضية بميلة : وزارة الموارد المائية تطمئن بعدم وجود أي خطر على سد بني هارون
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 16:55     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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