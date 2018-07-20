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سكيكدة: هلاك شخص غرقا وإنقاذ 9 آخرين بشاطئ وادي طنجي بعين الزويت

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات
سكيكدة: هلاك شخص غرقا وإنقاذ 9 آخرين بشاطئ وادي طنجي بعين الزويت

سكيكدة - هلك شاب يبلغ من العمر 31 سنة غرقا فيما تم إنقاذ 9 آخرين ليلة الجمعة إلى السبت بعد أن سجل فقدانهم في البحر بشاطئ وادي طنجي غير المحروس والممنوع للسباحة و ذلك ببلدية عين الزويت (غرب سكيكدة)، حسب ما علم من الحماية المدنية.

وأفاد المصدر أن عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية المجاهد الراحل سعودي الكنز، إلى جانب زملائهم لوحدة قطاع الميناء و وحدة غطاسي الوحدة البحرية بإشراف مدير الحماية المدنية بالولاية، العقيد إبراهيم محمدي، قد انتشلوا جثة الغريق الذي ينحدر من ولاية ميلة و تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

وأضاف أن عناصر الحماية المدنية قد تمكنوا من إنقاذ شخص آخر من الموت بعرض البحر فيما تم إنقاذ الثمانية الآخرين من طرف مواطنين قبل وصول مصالح الحماية المدنية إلى هذا الشاطئ الذي يقع بمنطقة معزولة.

وقد تطلبت هذه العملية تدخل 9 أعوان من مختلف الرتب و 4 غطاسين وفق ما ذكره نفس المصدر الذي أشار إلى البحر كان وقتها مضطربا.

للتذكير فقد لاقت شابة تبلغ من العمر 25 سنة تنحدر من ولاية قسنطينة أمس الجمعة حتفها غرقا بشاطئ  قرباز (شرق سكيكدة).

 

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سكيكدة: هلاك شخص غرقا وإنقاذ 9 آخرين بشاطئ وادي طنجي بعين الزويت
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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