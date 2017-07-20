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سوق أهراس: توقيف 6 أشخاص اعتدوا على ممرض و حطموا تجهيزات هياكل صحية في 3 عمليات منفصلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 15:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
سوق أهراس: توقيف 6 أشخاص اعتدوا على ممرض و حطموا تجهيزات هياكل صحية في 3 عمليات منفصلة

سوق أهراس - تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن بأمن ولاية سوق أهراس ضمن ثلاث عمليات منفصلة من توقيف ستة (6) أشخاص قاموا بالاعتداء على ممرض وتحطيم تجهيزات بمستشفى المدينة، حسب ما علم اليوم الجمعة من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني، محافظ الشرطة، محمد كريم مرداسي.

وأوضح ذات المصدر بأن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن قاموا في عملية أولى بتوقيف شخصين في عقدهم الثاني عقب تلقي نداء من قاعة الإرسال مفاده تعرض أحد الممرضين بمستشفى سوق أهراس للاعتداء والسب والشتم من طرف شخصين.

و في قضية ثانية تم توقيف 3 أشخاص في عقدهم الثاني من العمر من ذوي السوابق القضائية بعد تلقي نداء بشأن قيامهم و هم في حالة متقدمة من السكر بتحطيم وتخريب عديد التجهيزات على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بذات المستشفى.

كما قام عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثامن في عملية ثالثة بتوقيف شخص (30 سنة) حطم مدخل و زجاج مصلحة عزلة مرضى كوفيد-19 بمستشفى سوق أهراس وذلك بعد تلقي نداء من قاعة الإرسال.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفات قضائية في حق الموقوفين الستة عن جرم "إهانة موظف أثناء تأدية مهامه بالسب والعنف" بالنسبة للقضية الأولى و "التحطيم العمد لملك الغير" بالنسبة للقضيتين الثانية و الثالثة ليتم تقديمهم أمام نيابة محكمة سوق أهراس.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوق أهراس: توقيف 6 أشخاص اعتدوا على ممرض و حطموا تجهيزات هياكل صحية في 3 عمليات منفصلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 15:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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