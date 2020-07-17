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عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية بولاية ميلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 13:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية بولاية ميلة

الجزائر - أكدت الحماية المدنية عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية "إلى حد الساعة" جراء الهزة الأرضية التي سجلت صباح الجمعة بولاية ميلة والتي بلغت شدتها 4,5 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح نفس المصدر أن وحدات التدخل للحماية المدنية, وبعد المعاينة التي قامت بها على مستوى كل بلديات الولاية, "لم تسجل لحد الساعة أي خسائر بشرية أو مادية إلا بعض التشققات في الحي القديم ببلدية ميلة, حيث تعمل الفرق والجهات المتخصصة على تقييمها".

وأضاف البيان بأن فرق الحماية المدنية "قامت بطمأنة بعض المواطنين الذين أصيبوا بحالة  فزع".

وكانت ولاية ميلة قد سجلت, صباح اليوم, في حدود الساعة 09 سا و 12 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 4,5 درجات على سلم ريشتر, تلتها أربع هزات ارتدادية حدد مركزها بشمال-شرق منطقة سيدي مروان بنفس الولاية.

آخر تعديل على الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 13:52
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عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية بولاية ميلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 13:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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