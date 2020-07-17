عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية بولاية ميلة

وأوضح نفس المصدر أن وحدات التدخل للحماية المدنية, وبعد المعاينة التي قامت بها على مستوى كل بلديات الولاية, "لم تسجل لحد الساعة أي خسائر بشرية أو مادية إلا بعض التشققات في الحي القديم ببلدية ميلة, حيث تعمل الفرق والجهات المتخصصة على تقييمها".
وأضاف البيان بأن فرق الحماية المدنية "قامت بطمأنة بعض المواطنين الذين أصيبوا بحالة فزع".
وكانت ولاية ميلة قد سجلت, صباح اليوم, في حدود الساعة 09 سا و 12 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 4,5 درجات على سلم ريشتر, تلتها أربع هزات ارتدادية حدد مركزها بشمال-شرق منطقة سيدي مروان بنفس الولاية.