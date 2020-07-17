ميناء مستغانم: تصدير أزيد من 30 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة -

تراجع ملحوظ للنقاط العشوائية لبيع أضاحي العيد بالجزائر العاصمة -

عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية بولاية ميلة -

تمديد الحجر الصحي بولاية الجزائر: تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول -

تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار -

مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع -

مكافحة الفساد: عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية قريبا على السلطات العمومية -

إجلاء المواطنين العالقين بالخارج: الوزير الأول يسدي تعليمات من أجل تعبئة الأسطول الجوي والبحري والمؤسسات الفندقية -

الجمهورية الصحراوية تشارك في الدورة الـ 66 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب -

الرئيس تبون يعين البروفيسور إسماعيل مصباح وزيرا منتدبا مكلفا بإصلاح المستشفيات -

نزيه برمضان مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج -

وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي ثالث بولاية المدية -

وهران: إدانة امرأة بالسجن 18 شهرا في قضية إعتداء على الأطقم الطبية -

فرحات آيت علي براهم يستعرض مع سفير اليابان بالجزائر العلاقات الاقتصادية الثنائية -

عرقاب (إستغلال الذهب في الجنوب): نحو تشكيل تعاونيات للشباب للتنقيب بطريقة قانونية -

السفير الفرنسي: على الجزائر و فرنسا النظر في نفس الاتجاه -

كورونا: 585 إصابة جديدة، 315 حالة شفاء و 12حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

شؤون دينية-هيئة الطفولة: توقيع اتفاقية لتعزيز العمل المشترك في مجال حماية الطفولة -

بن زيان يدعو ممثلي النقابات إلى تقديم مقترحاتهم بشأن استئناف نشاطات القطاع -