Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تمديد الحجر الصحي بولاية الجزائر: تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 13:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
تمديد الحجر الصحي بولاية الجزائر: تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول

الجزائر - أعلنت ولاية الجزائر أن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها, تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة, وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الجزئي لفترة عشرة أيام (10) إضافية.

وأوضحت الولاية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه "إثر قرار السيد الوزير الأول بتمديد العمل لمدة 10 أيام إضافية بنظام الحجر الصحي الجزئي المتخذة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 182-20 المؤرخ في 9 جويلية 2020, المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19 ), ينهي والي الجزائر إلى علم كافة مواطني العاصمة أنه تم تمديد لمدة عشرة (10) أيام العمل بنظام الحجر الجزئي المطبق من الساعة الثامنة (20 سا : 00 د) مساءا إلى الساعة الخامسة (05 سا : 00 د) صباحا من اليوم الموالي".

وفي هذا الإطار, أبرز البيان أن والي ولاية الجزائر "ينهي إلى علم كافة السلطات والهيئات العمومية والخاصة وجميع الأشخاص الحاصلين على تراخيص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية التابعة لها بعد تاريخ 15 ماي 2020, أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة".

وأشار المصدر إلى "منع لمدة عشرة (10) أيام حركة المرور بما فيها السيارات الخاصة من وإلى إقليم ولاية الجزائر, باستثناء نقل المستخدمين ونقل السلع ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان", كما تقرر "تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص بما فيه العمومي والخاص خلال العطل الأسبوعية على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر باستثناء سيارات الأجرة".

وشدد ذات البيان على "أهمية التزام المواطن وتقيده بالتدابير الصحية الوقائية الموصى بها من طرف السلطة الصحية, لاسيما فيما تعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية, تجنب التجمعات واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة".

كلـمات مفتـاحيــة :
تمديد الحجر الصحي بولاية الجزائر: تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 13:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.17

ميناء مستغانم: تصدير أزيد من 30 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة…

20.07.17

تراجع ملحوظ للنقاط العشوائية لبيع أضاحي العيد بالجزائر العاصمة

20.07.17

عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية إثر الهزة الأرضية بولاية ميلة

20.07.17

تمديد الحجر الصحي بولاية الجزائر: تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى سارية المفعول

20.07.17

هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية ميلة

20.07.17

هزة أرضية بشدة  5. 4 درجات بولاية ميلة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة