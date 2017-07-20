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هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية ميلة

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 12:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات

الجزائر - سجلت الجمعة  على الساعة 11 صباحا و 17 دقيقة, هزة أرضية بولاية ميلة بلغت شدتها 4ر3 درجات على سلم  ريشتر, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة بـ 7 كلم شمال-شرق سيدي مروان بنفس الولاية, مثلما أوضحه المصدر ذاته.

وقبلها, كانت ولاية ميلة قد شهدت أيضا ثلاث هزات أرضية بلغت قوتها 4ر3 على سلم ريشتر على الساعة العاشرة صباحا و 49 دقيقة, حدد مركزها بـ 8 كلم شمال-شرق سيدي مروان, سبقتها هزة أخرى بقوة 2ر3 درجات على العاشرة صباحا و 45 د, حدد مركزها بـ 4 كلم شمال-شرق سيدي مروان.

وفي وقت سابق من نهار اليوم, كانت قد سجلت هزة أرضية على التاسعة صباحا و 51 دقيقة بلغت شدتها 4ر3 درجات وحدد مركزها بـ 6 كلم شمال-شرق نفس المدينة.

للتذكير, تأتي هذه الهزات الأرضية بعد الهزة الأولى التي كانت قد سجلت صباح اليوم في حدود التاسعة صباحا و 12 دقيقة بالولاية المذكورة والتي بلغت شدتها 5ر4 درجات على سلم ريشتر.

كلـمات مفتـاحيــة :
هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات بولاية ميلة
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 12:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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