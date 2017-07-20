Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطينة : حكم بـ3 سنوات سجنا نافذة ضد المعتدي على طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي

  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 09:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

قسنطينة - أصدرت محكمة الزيادية بقسنطينة مساء الخميس حكما بثلاث (3) سنوات سجنا نافذة ضد شخص متهم بالاعتداء على طبيب أثناء ممارسته مهامه بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس.

و قد توبع المعني وهو في العقد الثالث من العمر بـ"الاعتداء على طبيب أثناء ممارسته مهامه" و "الضرب و الجرح العمدي".

للتذكير, تعود وقائع القضية إلى الأسبوع الماضي عندما قام المتهم وهو قريب لأحد المرضى المصابين بكوفيد-19, بالاعتداء على طبيب تسبب له في كسر في الأنف بعد أن وجه له لكمة بقبضة اليد, ليودع على إثرها الضحية شكوى فيما أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة المعتدي.

يذكر أيضا أنه عقب تفشي ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي و مسيري المؤسسات الصحية, وجه وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, الثلاثاء, تعليمة إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية لإيقاف الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء على مستخدمي قطاع الصحة و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

كما ترمي التعليمة إلى تحسيس النواب العامين لدى المجالس القضائية بخطورة هذه الظاهرة من جهة و دعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد من جهة أخرى .

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة : حكم بـ3 سنوات سجنا نافذة ضد المعتدي على طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي
  أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 09:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.17

هزة أرضية بشدة  5. 4 درجات بولاية ميلة

20.07.17

قسنطينة : حكم بـ3 سنوات سجنا نافذة ضد المعتدي على طبيب بالمركز الاستشفائي الجامعي

20.07.17

وزير السياحة يبحث مع الشركاء الاجتماعيين الوضعية الحالية لتفشي فيروس كورونا

20.07.16

تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار

20.07.16

وزير التجارة يبحث فرص التعاون المشترك مع سفير الكويت بالجزائر

20.07.16

إيداع ثلاثة اشخاص بالمدية رهن الحبس المؤقت بتهمة إهانة رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.14

رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي…