تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار

تلمسان - أغلقت يوم الخميس هضبة لالة ستي وغابة "احفير" بتلمسان أمام الزوار كإجراء وقائي في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، حسبما أفاد به الوالي أمومن مرموري.

وأوضح الوالي أن هذا القرار الجديد اتخذ عقب اجتماع اللجنة الصحية الولائية أمس الأربعاء التي لاحظت "أن الكثير من زوار الغابتين لا يحترمون التدابير الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا التاجي لاسيما منها ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي".

كما تم أيضا غلق الشارعين التجاريين سيدي حامد والقيسرية الواقعين بقلب مدينة تلمسان بسبب العدد الكبير للمواطنين الوافدين إليهما وكذا الممارسين للتجارة.

وذكر ذات المسؤول بأن هذه التدابير المؤقتة تم اتخاذها للحفاظ على حياة وصحة المواطنين ومنع تفشي كوفيد-19، مضيفا "أنه طالما أن الخطر لا يزال قائما فان السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة إلى غاية تحسن الوضعية الصحية".

ومن جهة أخرى أشار رئيس الهيئة التنفيذية للولاية إلى أنه تم الثلاثاء الماضي عقد لقاء بمقر المجلس الشعبي الولائي جمع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني لحث الجمعيات على مضاعفة الجهود التوعوية والتحسيسية لمكافحة تفشي الفيروس.