Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار

تلمسان - أغلقت يوم الخميس هضبة لالة ستي وغابة "احفير" بتلمسان أمام الزوار كإجراء وقائي في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا، حسبما أفاد به الوالي أمومن مرموري.

وأوضح الوالي أن هذا القرار الجديد اتخذ عقب اجتماع اللجنة الصحية الولائية أمس الأربعاء التي لاحظت "أن الكثير من زوار الغابتين لا يحترمون التدابير الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا التاجي لاسيما منها ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي".

كما تم أيضا غلق الشارعين التجاريين سيدي حامد والقيسرية الواقعين بقلب مدينة تلمسان بسبب العدد الكبير للمواطنين الوافدين إليهما  وكذا الممارسين للتجارة.

وذكر ذات المسؤول بأن هذه التدابير المؤقتة تم اتخاذها للحفاظ على حياة وصحة المواطنين ومنع تفشي كوفيد-19، مضيفا "أنه طالما أن الخطر لا يزال قائما فان السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة  إلى غاية تحسن الوضعية الصحية".

ومن جهة أخرى أشار رئيس الهيئة التنفيذية للولاية إلى أنه تم الثلاثاء الماضي عقد لقاء بمقر المجلس الشعبي الولائي جمع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني لحث الجمعيات على مضاعفة الجهود التوعوية والتحسيسية لمكافحة تفشي الفيروس.

كلـمات مفتـاحيــة :
تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.16

تلمسان: غلق هضبة لالة ستي وغابة أحفير أمام الزوار

20.07.16

وزير التجارة يبحث فرص التعاون المشترك مع سفير الكويت بالجزائر

20.07.16

إيداع ثلاثة اشخاص بالمدية رهن الحبس المؤقت بتهمة إهانة رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم  

20.07.16

مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع

20.07.16

مكافحة الفساد: عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية قريبا على السلطات العمومية

20.07.16

حركة " البناء الوطني" تؤكد تمسكها بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.14

رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي…