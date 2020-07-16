Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي ثالث بولاية المدية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 18:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرات
وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي ثالث بولاية المدية

الجزائر - تمكنت مساء اليوم الخميس مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة الشاون ببلدية دراق ولاية المدية من القضاء على إرهابي ثالث و حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف بعد أن قضت خلال الفترة الصباحية بنفس المنطقة على إرهابيين اثنين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية المنفذة بمنطقة الشاون، بلدية درا?، ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، والتي مكنت صباح هذا اليوم 16 جويلية 2020، من القضاء على إرهابيين (02) إثنين، تمكنت مساء هذا اليوم، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بنفس المنطقة، من القضاء على إرهابي ثالث، وحجز مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف".

وبذلك "ترتفع حصيلة هذه العملية النوعية إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين وحجز ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث (03) قنابل يدوية وثلاث (03) نظارات ميدان وثلاث (03) مخازن وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في "سياق ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد مدى حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".

آخر تعديل على الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 19:28
كلـمات مفتـاحيــة :
وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي ثالث بولاية المدية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 18:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 37 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.16

وزير التجارة يبحث فرص التعاون المشترك مع سفير الكويت بالجزائر

20.07.16

إيداع ثلاثة اشخاص بالمدية رهن الحبس المؤقت بتهمة إهانة رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم  

20.07.16

مؤسسات ناشئة: الوزير المنتدب ينظم كل يوم خميس لقاءا جواريا مع حاملي المشاريع

20.07.16

مكافحة الفساد: عرض المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية قريبا على السلطات العمومية

20.07.16

حركة " البناء الوطني" تؤكد تمسكها بموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية

20.07.16

جبهة القوى الاشتراكية: تعيين السيد يوسف اوشيش في منصب أمين وطني أول 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.14

رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي…

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية