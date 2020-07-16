وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي ثالث بولاية المدية

الجزائر - تمكنت مساء اليوم الخميس مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة الشاون ببلدية دراق ولاية المدية من القضاء على إرهابي ثالث و حجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف بعد أن قضت خلال الفترة الصباحية بنفس المنطقة على إرهابيين اثنين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للعملية المنفذة بمنطقة الشاون، بلدية درا?، ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، والتي مكنت صباح هذا اليوم 16 جويلية 2020، من القضاء على إرهابيين (02) إثنين، تمكنت مساء هذا اليوم، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بنفس المنطقة، من القضاء على إرهابي ثالث، وحجز مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف".

وبذلك "ترتفع حصيلة هذه العملية النوعية إلى القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين وحجز ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث (03) قنابل يدوية وثلاث (03) نظارات ميدان وثلاث (03) مخازن وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في "سياق ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي لتؤكد مدى حرص وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني".