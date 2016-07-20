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عنابة: فتح 20 نقطة لبيع أضاحي العيد في ظل تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 15:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
عنابة: فتح 20 نقطة لبيع أضاحي العيد في ظل تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا

عنابة - تقرر فتح 20 نقطة لبيع الأضاحي تحسبا لعيد الأضحى عبر ولاية عنابة وذلك بقرار من والي الولاية، جمال الدين بريمي، حسب ما علم يوم الخميس من مصالح ذات الولاية.

وقد تم فتح هذه النقاط عبر مجموع بلديات الولاية وذلك في الفترة من 15 إلى 30 يوليو الجاري من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة زوالا، حسب ما ذكرته ذات المصالح، الذي أوضح بأن كل التدابير الاحترازية قد اتخذت للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار فتح هذه النقاط تحديد جملة التدابير الوقائية التي تلزم مستعملي نقاط البيع باحترامها والسهر على تطبيقها من طرف الموالين و الوافدين عليها كارتداء الكمامات واستعمال المطهرات بالإضافة إلى تنظيم توافد المواطنين على مواقع البيع لضمان التباعد الجسدي وتفادي تجمع المواطنين بهذه الفضاءات.

وإلى جانب تسخير أكثر من 20 طبيبا بيطريا لضمان المراقبة الصحية لأضاحي العيد، ستسهر فرق المراقبة المختلطة التي تم تنصيبها بالمناسبة بالتنسيق ما بين مختلف المصالح على ضمان احترام التدابير المتخذة للوقاية من انتشار كوفيد-19، حسب ما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 15:36
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عنابة: فتح 20 نقطة لبيع أضاحي العيد في ظل تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 15:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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