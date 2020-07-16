توقيف ثلاثة تجار مخدرات بولاية المسيلة

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك, الأربعاء بولاية المسيلة, من توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز 26 كيلوغرام من الكيف المعالج وشاحنتين, حسب ما أفاد به الخميس, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي "بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالمسيلة بالناحية العسكرية الأولى, ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (26) كيلوغرام من الكيف المعالج و(02) شاحنتين, فيما ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني (46,8) كيلوغراما من نفس المادة, وذلك إثر عمليتين منفصلتين قرب الشريط الحدودي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية".

وفي إطار مكافحة الإرهاب, "عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 15 يوليو 2020, على بندقية (01) تكرارية وأغراض مختلفة, وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة الشاون , بلدية دراق, ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى".

من جهة أخرى, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, (04) أشخاص و(19) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وحجزت (13840) لتر من الوقود الموجه للتهريب, بالإضافة إلى (07) مولدات كهربائية و(07) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة بالناحية العسكرية الخامسة".