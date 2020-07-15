الحكومة تمنح موافقتها المسبقة على مشروعي صفقتين لتزويد وهران بمياه الشرب

الجزائر - منحت الحكومة يوم الأربعاء، خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، موافقتها المسبقة على ابرام مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط من أجل تأمين تزويد سكان وهران بالـماء الصالح للشرب.

و "طبقا لقانون الصفقات العمومية و تفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتين وفق صيغة التراضي البسيط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر "الـمقطع" بخزان لعرابة بسعة 50.000 متر مكعب، في ولاية وهران"، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

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و أشار البيان إلى أن هذا الـمشروع، الذي جاء ليستجيب لحاجة استعجالية وأساسية بالنسبة لسكان ولايات وهران، وغليزان، ومعسكر، وتيارت ومستغانم، "لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وهو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومية SOGERHWIT بالنسبة للإنجاز، وإلى الهيئة العمومية للمراقبة التقنية للبناء الـمائي CTH بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتها.

كما أن تجسيد هذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الالتزامات والتدابير الاستعجالية التي أقرتها السلطات العمومية لتأمين تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه، يضيف البيان، أن يسمح بتدارك العجز اليومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب.

و قد شكل مشروعا هاتين الصفقتين محور عرض قدمه وزير الموارد المائية خلال الاجتماع.