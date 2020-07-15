Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحكومة تمنح موافقتها المسبقة على مشروعي صفقتين لتزويد وهران بمياه الشرب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 19:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
الحكومة تمنح موافقتها المسبقة على مشروعي صفقتين لتزويد وهران بمياه الشرب

الجزائر - منحت الحكومة يوم الأربعاء، خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، موافقتها المسبقة على ابرام مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط من أجل تأمين تزويد سكان وهران بالـماء الصالح للشرب.

و "طبقا لقانون الصفقات العمومية و تفويضات الـمرفق العام، منحت الحكومة موافقتها المسبقة على إبرام مشروعي الصفقتين وفق صيغة التراضي البسيط، من أجل إنجاز ومتابعة أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر "الـمقطع" بخزان لعرابة بسعة 50.000 متر مكعب، في ولاية وهران"، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

إقرأ أيضا:   قطاعات الداخلية و التعليم العالي و الصناعة و الموارد المائية في صلب اجتماع الحكومة

و أشار البيان إلى أن هذا الـمشروع، الذي جاء ليستجيب لحاجة استعجالية وأساسية بالنسبة لسكان ولايات وهران، وغليزان، ومعسكر، وتيارت ومستغانم، "لا يمكن إنجازه أن يتوافق مع الإجراء العادي للإعلان عن مناقصات، وهو مرشح لإسناده إلى الـمؤسسة العمومية SOGERHWIT بالنسبة للإنجاز، وإلى الهيئة العمومية للمراقبة التقنية للبناء الـمائي CTH بالنسبة لـمتابعة الأشغال ومراقبتها.

كما أن تجسيد هذا الـمشروع، الذي يندرج في إطار الالتزامات والتدابير الاستعجالية التي أقرتها السلطات العمومية لتأمين تزويد كل السكان على الـمستوى الوطني بالـماء الشروب، من شأنه، يضيف البيان، أن يسمح بتدارك العجز اليومي في مجال تزويد بعض ولايات غرب البلاد بالـماء الشروب.

و قد شكل مشروعا هاتين الصفقتين محور عرض قدمه وزير الموارد المائية خلال الاجتماع.

آخر تعديل على الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 20:03
كلـمات مفتـاحيــة :
الحكومة تمنح موافقتها المسبقة على مشروعي صفقتين لتزويد وهران بمياه الشرب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 19:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.15

عيدي الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى رسائل التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقية وصديقة

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.15

عرض فيلم "ابو ليلى" لأمين سيدي بومدين في دور السينما بفرنسا ابتداء من اليوم

20.07.15

أمم متحدة / الإعلان حول مخطط عمل بيجين: لجنة وضع المرأة تهنئ الجزائر نظير دورها كمسهل

20.07.15

تكريم 65 فائزا من المشاركين في المسابقة الوطنية حول حقوق الطفل

20.07.15

الحكومة تمنح موافقتها المسبقة على مشروعي صفقتين لتزويد وهران بمياه الشرب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة

20.07.14

رئيس الجمهورية يصدر تعليمات الى الوزير الاول لتحضير لقاء حول مخطط الانعاش الاجتماعي…