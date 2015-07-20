الهلال الأحمر الجزائري يقدم هبة تضامنية بقيمة 6 ملايين دينار للقطاع الصحي في تيزي وزو

تيزي وزو - قدم الهلال الأحمر الجزائري هبة تضامنية تتمثل في معدات طبية بقيمة 6 مليون دينار جزائري للقطاع الصحي بولاية تيزي وزو، في إطار عمليات التضامن التي بدأتها هذه المنظمة الإنسانية خلال فترة وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما لوحظ بذات الولاية.

وفي حديث لها خلال مراسيم تسليم المعدات الطبية لممثلي المؤسسات الصحية المستفيدة، التي نظمت بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس أن هذا التبرع يتمثل في جهاز تنفسي وحُقن وأدوات رصد ومراقبة اضافة إلى جهاز كهربائي لقياس دقات القلب.

وخُصصت هذه المعدات الطبية لمستشفيات عزازقة وتيغزيرت وبوغني وذراع الميزان بينما سيُوجه جهاز التنفس إلى مستشفى ذراع الميزان الذي "يحتاجه بشدة" من أجل تعزيز المعدات الموجودة، كما علمنا خلال مراسيم التوزيع.

وفيما يتعلق بهذا التبرع، فقد أوضحت السيدة بن حبيلس أن الهلال الأحمر قد حقق "قفزة نوعية" من خلال توسيع أنشطته التقليدية التي تمثلت في تقديم المعونة الغذائية للأسر المحتاجة إلى تنظيم عمليات تضامنية مع قطاع الصحة.

وعلاوة على هذه الهبة من المعدات الطبية، تبرع الهلال الأحمر لفائدة ولاية تيزي وزو ب1000 كمامة لصالح مركز إعادة التأهيل وإعادة الإدماج بوسط الولاية و200 طرد غذائي للأسر الضعيفة في مناطق الظل بالولاية، زيادة على دعم موجه لتعزيز قدرة الهلال على صنع الأقنعة الواقية.

وذكرت السيدة بن حبيلس أنه منذ عام 2014، شرع الهلال الأحمر الجزائري في إتباع نهج جديد يهدف إلى "دعم جهود السلطات العمومية"، مشيرة إلى استفادة ما يزيد عن 200 ألف عائلة محتاجة، منذ شهر يناير وإلى غاية اليوم، من المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية ومواد التعقيم.

وفي إطار تعزيز قدرات الهياكل الصحية، مُنح جهاز تنفسي لفائدة المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمدية، كما تحصلت مؤسسة استشفائية أخرى بذات الولاية، والواقعة بالبرواقية، على معدات طبية.

وفي هذا الصدد، أعلنت السيدة بن حبيلس عن منح هبة مماثلة لصالح المؤسسة الصحية بمليانة، ولاية عين الدفلى. كما يضاف إلى ذلك، اقتناء عيادة متنقلة مجهزة بقيمة 14 مليون دينار بفضل أحد المتبرعين.

وفيما يتعلق بالتضامن بين المنظمات الإنسانية (الصليب الأحمر والهلال الأحمر)، تحصل الهلال الأحمر على هبة تتمثل في 400 ألف قناع واق لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات و200 ألف فاحص سريع مع بداية انتشار وباء كوفيد-19.

وفي كلمته، قال والي تيزي وزو، محمود جامع إن ما يزيد عن 90 ألف أسرة قد استفادت منذ بداية هذه الأزمة الصحية من المساعدات. كما دُعّم قطاع الصحة خصيصا باقتناء أربع سيارات إسعاف وأجهزة تنفس علاوة على معدات أخرى بمبلغ يفوق 80 مليون دينار.