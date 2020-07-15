الجزائر العاصمة: انقطاع في التزويد بالغاز بجنان سفاري ببلدية بئر خادم

الجزائر - سيشهد الحي الكبير جنان سفاري ببلدية بئر خادم ( الجزائر العاصمة) انقطاعا في التزويد بالغاز الطبيعي بسبب انجاز أشغال، حسبما أشار إليه اليوم الأربعاء بيان لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز بجسر قسنطينة التابعة للشركة الجزائرية للتوزيع بالكهرباء والغاز.

وتندرج هذه الأشغال في إطار ربط حي 492 مسكن جنان سفاري بشبكة الغاز الطبيعي.

وسيؤثر هذا الانقطاع على حي 147 فيلا و حي 468 مسكن (ديوان الترقية والتسيير العقاري) وحي 400 مسكن (ديوان الترقية والتسيير العقاري) الكائنة جميعها بالحي الكبير جنان سفاري، حسب ذات البيان.

وسيكون هذا الانقطاع في التزويد بالغاز الطبيعي غدا الخميس من الساعة ال8 صباحا وسيستمر إلى غاية الانتهاء من الأشغال يضيف نفس المصدر.

وللحصول على المزيد من المعلومات وضعت مديرية التوزيع بجسر قسنطينة تحت تصرف زبائنها الرقم 3303 طيلة أيام الأسبوع و على مدار 24 ساعة.