الجزائر العاصمة: إعادة فتح ملف الطعون ونشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية ببعض البلديات

الجزائر - أكد والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الأربعاء، أن المصالح الولائية ستعيد فتح ملف الطعون المجمدة بسبب انتشار فيروس كورونا كما سيتم قريبا نشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المودعة على مستوى البلديات.

وأوضح السيد شرفة، على هامش مجريات العملية الـ 26 لإعادة إسكان قرابة الـ 800 عائلة كانت مقيمة في سكنات فوضوية نحو بلديتي أولاد فايت و الدويرة و براقي، أن بعث ملف إعادة الإسكان والترحيل "سيتبع قريبا بالعودة إلى فتح ملفات الطعون بعدما توقف العمل عليها بسبب جائحة كورونا والتي حالت دون التقدم في دراسة الحالات المطروحة" وبالموازاة "سيشرع قريبا في نشر قوائم طالبي السكن الاجتماعي المودعة منذ سنوات على مستوى بعض البلديات ونشر قوائم المستفيدين".

وأضاف في السياق ذاته، أن اللجنة المكلفة بدراسة طعون المواطنين المودعة "ستعود لدراسة كل الطلبات دون استثناء وستخرج بنتائج وتعلن عنها وعلى الجميع أن يتقبلها"، وقال إن إعادة فتح ملف الإسكان هو "قرار هام" يخدم مصلحة المواطن و أن "كل الأحياء السكنية التي درست ملفاتهم ستأخذ بعين الاعتبار و سيتم ترحيلها".

وأشار بالمناسبة إلى أن الترحيل القادم "لن يقصي العائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح وسيكون لكل واحد حصته بشكل تدريجي عبر مختلف البلديات".

إقرأ أيضا: والي العاصمة: ترحيل سكان "حي بن جعيدة" القصديري ببرج البحري الأسبوع القادم

وشدد السيد شرفة، في حديثه مع بعض المواطنين المرحلين إلى حي "1200 مسكن سمروني" بأولاد فايت، على "الإنصاف في توزيع السكن وإعادة الإسكان"، وقال إنه من "واجب" السلطات المحلية "توفير المرافق الضرورية" في الأحياء الجديدة بدء بالمحلات التجارية وملحقة للبلدية ومقرات عمومية لمؤسسات "سيال" و"سونلغاز" ومركز بريد وقاعة علاج.

كما ذكر بأن هذا الترحيل يدخل ضمن برنامج "يمس أكثر من 2600 عائلة معنية بالترحيل والبداية كانت مع 800 عائلة اليوم في انتظار عمليات أخرى".

كما استرجعت مصالح ولاية الجزائر، عقب القضاء على الحيين القصديريين "بن جعيدة" ببلدية برج البحري و "بوشاقور" ببراقي على وعاء عقاري "يقارب 12 هكتار (7 هكتار في بن جعيدة و 5 هكتارات في بوشاقور) سيتم استغلاله لبناء مشاريع سكنية في مختلف الصيغ وفق برنامج الإسكان الخاص بولاية الجزائر"، حسبما أكده ذات المسؤول.