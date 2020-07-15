وهران : إيداع امرأة الحبس في قضية اعتداء على الأطقم الطبية

وهران - أمر قاضي المثول لدى محكمة وهران مساء الثلاثاء بوضع امرأة رهن الحبس المؤقت في قضية الاعتداء وإهانة الأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي "بن زرجب", حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان صحفي لوكيل الجمهورية لذات المحكمة.

وذكر البيان الصادر عن وكيل الجمهورية حاج قدور بوسيف أنه "بناء على شكوى من مدير المركز الاستشفائي الجامعي بوهران ضد المدعوة خ.س من أجل التقاطها صورا والقذف داخل مصلحة الاستعجالات ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي, تم فتح تحقيق أولي من طرف مصالح الأمن الولائي".

وأضاف أنه "تبين من خلال التحقيق في هذه الوقائع قيام المشتكى منها بترديد عبارات مشينة للأطقم الطبية وكذا للمصالح الإدارية بالمستشفى, بل إنها ذكرت عبارات ماسة برموز ثورة التحرير مرتبطة بجماجم الثوار المسترجعة مؤخرا".

وأشار البيان أنه تم تقديم المعنية أمام نيابة الجمهورية وتمت متابعتها بناء على إجراءات المثول الفوري بتهم "اهانة موظف أثناء تأدية مهامه واهانة هيئة نظامية والقذف والتقاط صور ونشرها بغير إذن صاحبها والمساس برموز ثورة التحرير الوطني وذلك طبقا للمادة 151 من قانون العقوبات ومواد القانون 07/99 المتعلق بالمجاهد والشهيد".

وينتظر أن تبت محكمة وهران في هذه القضية خلال جلسة مقررة نهار اليوم الأربعاء يضيف البيان.

وكانت صفحات موقع الفايسبوك قد تداولت مؤخرا صورا نشرتها المتهمة في القضية والمعروفة في الوسط الفني المحلي بكنية "الجابونية" تظهرها وهي في حالة هيستيرية وتطوف في أروقة مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفى في شكل ظهرت فيه وكأنها تطارد الأطقم متهمة إياهم بالتقصير باستعمال عبارات وصفت "بغير اللائقة".