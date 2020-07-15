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شرطة المدية تطيح بالمعتدين على الطاقم الطبي بالعيادة المتعددة الخدمات بذراع السمار

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 10:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
شرطة المدية تطيح بالمعتدين على الطاقم الطبي بالعيادة المتعددة الخدمات بذراع السمار

الجزائر - تمكن عناصر الشرطة بالمدية, ليلة أمس الثلاثاء, من توقيف شخصين قاما بالاعتداء اللفظي والتهديد باستعمال سلاح أبيض على الطاقم الطبي المناوب بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية ذراع السمار, حسب ما أفاد به الأربعاء, بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن "وقائع القضية تعود إلى ليلة الاثنين المنصرم, عند تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية المدية مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548 مفادها تواجد شخصين أحدهما مسبوق قضائيا على مستوى العيادة الصحية السالفة الذكر, قام بإلحاق الأذى بنفسه وجرح عدة أنحاء من جسمه باستعمال آلة حادة, يقومان بسب وشتم الطبيبة المناوبة رفقة الطاقم الطبي العامل معها, مع إشهار سلاح أبيض في وجه الطاقم الطبي من طرف أحدهم بسبب رفض الطبيبة المناوبة منحه وصفة للمؤثرات العقلية".

وفور ذلك, تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان, حيث "تم توقيف المشتبه فيهما داخل العيادة وحجز سلاح أبيض محظور كان بحوزة أحدهما واستعمله في تهديد الموظفين العاملين بمن فيهم الطبيبة المناوبة وأعوان الأمن والوقاية التابعين للمصحة".

وأضاف البيان أن عناصر الشرطة "تمكنوا من السيطرة على المعتدين واقتيادهما الى مقر الأمن الحضري لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهما امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أحالهما على إجراءات المثول الفوري, حيث صدر في حقهما عام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 400.000 دج بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه مع حمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دوم مبرر شرعي".

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شرطة المدية تطيح بالمعتدين على الطاقم الطبي بالعيادة المتعددة الخدمات بذراع السمار
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 10:10     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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