كوفيد-19: تزويد ولاية سطيف بقرابة 43 طن من المواد الغذائية ومواد أخرى

و أوضح بيان لوزارة التجارة نشرته اليوم الثلاثاء على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان وزير التجارة،كمال رزيق اشرف مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، أمس الاثنين على انطلاق قافلة تضامنية لقطاع التجارة لولاية سطيف.
وبهذه المناسبة، قال السيد رزيق ان هذه القافلة تتضمن 43 طن من المواد معظمها مواد غذائية و جزء من مواد التنظيف اضافة الى مواد طبية كمساهمة من وزارة التجارة التي شارك فيها تجار ولايات بومرداس و تيبازة و البليدة.
وأضاف ان هذه المبادرة تندرج في إطار المسؤولية الإجتماعية للوزارة مع الهلال الأحمر الجزائري.
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و كان وزير التجارة قد وجه السبت الفارط تعليمات للمدراء الجهويين للقطاع لضمان التموين بالسلع الأساسية للولايات ال 29 المعنية بإجراءات منع التنقل من و إليها في إطار جهود مواجهة وباء كورونا.
وخلال جلسة عمل ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، خصصت لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 في عدد من الولايات، تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى "الإبقاء على الوضع تحت السيطرة" من بينها منع حركة المرور من وإلى و بين الولايات الـ 29 المتضررة لمدة أسبوع ابتداء من الجمعة.
وتتمثل هذه الولايات في بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط و الوادي.