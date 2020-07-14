وأوضح ذات المصدر ل/وأج أن الفقيد دخل مصلحة العزل بمستشفى عين كبيرة منذ مساء أمس الاثنين لاشتباه إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يفارق الحياة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 سنة و سيوارى الثرى حسب الإجراءات المعمول بها بدفن المصابين بفيروس كورونا المستجد بالرغم من عدم صدور نتائج التحاليل باعتباره كان مشتبه بإصابته بهذا الفيروس حسب نفس المتحدث.
سطيف: وفاة مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا
أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:46 الفئـة : جهـوي قراءة : 8 مرات
سطيف - توفي اليوم الثلاثاء بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "الشهيد شهوب عبد القادر" بمدينة عين الكبيرة (شمال سطيف) المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية محمد الطيب رجم، حسب ما علم من المكلف بالإعلام بذات المؤسسة الصحية، بن ضيف رابح.
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