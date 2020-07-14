Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سطيف: وفاة مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

سطيف - توفي اليوم الثلاثاء بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "الشهيد شهوب عبد القادر" بمدينة عين الكبيرة (شمال سطيف) المدير الولائي  للبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية محمد الطيب رجم، حسب ما علم من المكلف بالإعلام بذات المؤسسة الصحية، بن ضيف رابح.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج أن الفقيد دخل مصلحة العزل بمستشفى عين كبيرة منذ مساء أمس الاثنين لاشتباه إصابته بفيروس كورونا، قبل أن يفارق الحياة اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 سنة و سيوارى الثرى حسب الإجراءات المعمول بها بدفن المصابين بفيروس كورونا المستجد بالرغم من عدم صدور نتائج التحاليل باعتباره كان مشتبه بإصابته بهذا الفيروس حسب نفس المتحدث.

كلـمات مفتـاحيــة :
سطيف: وفاة مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.14

توقيف 6 تجار مخدرات وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج

20.07.14

لوحة تذكارية تكريما لروح المجاهد والفنان محمد الباجي 

20.07.14

دورة الحكام العرب الأولى لدراجة المضمار: مشاركة 25 حكما وحكمة في دورة تكوينية عبر الاتصال…

20.07.14

سطيف: وفاة مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا  

20.07.14

الطفولة في الجزائر تتوفر على إطار قانوني "متكامل" يضمن تجسيد حقوقها وحمايتها

20.07.14

سطيف: وفاة المجاهد لمطيش دايخ المعروف باسم دايخ بشاغة  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة

20.07.13

وزير الشؤون الخارجية في زيارة عمل إلى تونس