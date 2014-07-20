المدير العام للأمن الوطني يشدد على ضرورة التعامل "بصرامة أكبر" مع المخالفين لتدابير الوقاية

وخلال عرض قدمه رئيس الأمن الولائي لمعسكر حول حصيلة نشاطات مصالحه في مجال الوقاية من وباء كورونا أكد السيد أونيسي على أهمية التحلي بصرامة أكبر مع المخالفين لتدابير الوقاية لا سيما على مستوى الفضاءات التجارية ووسائل النقل وغيرها.
وحث بالمناسبة مصالح الشرطة على مستوى الولايات على تعزيز حملات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين حول طرق الوقاية من انتشار الوباء مبرزا أهميتها في محاربة تفشي الفيروس.
ودشن المدير العام للأمن الوطني بولاية معسكر 4 مقرات جديدة للأمن الحضري بكل من بلديات معسكر وتيغنيف وفروحة والمحمدية.
ودشن بمدينة معسكر مقرا للأمن الحضري التاسع الواقع بحي 1500 مسكن, تم إنجازه بغلاف مالي بقيمة 36 مليون دج من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية ضمن المشاريع المدمجة بالأحياء السكنية الجديدة.
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وبمدينة تيغنيف دشن السيد أونيسي مقرا للأمن الحضري الأول بحي 2000 سكن أنجز هو الأخر من قبل نفس الديوان بغلاف مالي قدره 36 مليون دج بينما دشن بفروحة مقر الأمن الحضري الخارجي والذي كلف ميزانية قدرها 29 مليون دج أين يضمن التغطية الأمنية بهذه البلدية التي تتميز بنشاط تجاري كبير ذو بعد جهوي ووطني.
وبالقطب الحضري الجديد "أولاد مالك" بمدينة المحمدية دشن مسؤول جهاز الشرطة مقر الأمن الحضري الذي استلم سنة 2018.
وشهدت التغطية الأمنية بولاية معسكر تحسنا "كبيرا" خلال السنوات الأخيرة حسب رئيس الأمن الولائي حيث تمت تغطية جميع الدوائر بمقرات للأمن وتغطية معظم بلديات الولاية بمقرات للأمن الحضري ومقرات للأمن الحضري الخارجي حيث بلغ معدل التغطية الأمنية بالولاية لنحو شرطي واحد لكل 253 نسمة.
وينتظر أن يتم قريبا استلام مقرات أمنية جديدة من بينها مقر للأمن الحضري بالقطب الجديد لمدينة "واد الأبطال" و مقر للأمن الحضري العاشر بحي 1000 سكن بمدينة معسكر ومقر للأمن الحضري الخارجي ببلدية المامونية وفق الشروحات التي قدمت للمدير العام للأمن الوطني.