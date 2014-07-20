Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المدير العام للأمن الوطني يشدد على ضرورة التعامل "بصرامة أكبر" مع المخالفين لتدابير الوقاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
المدير العام للأمن الوطني يشدد على ضرورة التعامل &quot;بصرامة أكبر&quot; مع المخالفين لتدابير الوقاية

معسكر -  شدد المدير العام للأمن الوطني السيد خليفة أونيسي اليوم الثلاثاء بمعسكر على ضرورة تعامل مصالح الشرطة "بصرامة أكبر" مع المخالفين للإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وخلال عرض قدمه رئيس الأمن الولائي لمعسكر حول حصيلة نشاطات مصالحه في مجال الوقاية من وباء كورونا أكد السيد أونيسي على أهمية التحلي بصرامة أكبر مع المخالفين لتدابير الوقاية لا سيما على مستوى الفضاءات التجارية ووسائل النقل وغيرها.

وحث بالمناسبة مصالح الشرطة على مستوى الولايات على تعزيز  حملات التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين حول  طرق الوقاية من انتشار الوباء مبرزا أهميتها في محاربة تفشي الفيروس.

ودشن المدير العام للأمن الوطني بولاية معسكر 4 مقرات جديدة للأمن الحضري بكل من بلديات معسكر وتيغنيف وفروحة والمحمدية.

ودشن بمدينة معسكر مقرا للأمن الحضري التاسع الواقع بحي 1500 مسكن, تم إنجازه بغلاف مالي بقيمة 36 مليون دج من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية ضمن المشاريع المدمجة بالأحياء السكنية الجديدة.

 إقرأ أيضا:  الإذاعة الوطنية: يوم مفتوح للتعبئة والتحسيس ضد جائحة كورونا عبر جميع المحطات الجهوية

وبمدينة تيغنيف دشن السيد أونيسي مقرا للأمن الحضري الأول بحي 2000 سكن أنجز هو الأخر من قبل نفس الديوان بغلاف مالي قدره 36 مليون دج بينما دشن بفروحة مقر الأمن الحضري الخارجي والذي كلف ميزانية قدرها 29 مليون دج أين يضمن التغطية الأمنية بهذه البلدية التي تتميز بنشاط تجاري كبير ذو بعد جهوي ووطني.

وبالقطب الحضري الجديد "أولاد مالك" بمدينة المحمدية دشن مسؤول جهاز الشرطة مقر الأمن الحضري الذي استلم سنة 2018.

وشهدت التغطية الأمنية بولاية معسكر تحسنا "كبيرا" خلال السنوات الأخيرة حسب رئيس الأمن الولائي حيث تمت تغطية جميع الدوائر بمقرات للأمن وتغطية معظم بلديات الولاية بمقرات للأمن الحضري ومقرات للأمن الحضري الخارجي حيث بلغ معدل التغطية الأمنية بالولاية لنحو شرطي واحد لكل 253 نسمة.

وينتظر أن يتم قريبا استلام مقرات أمنية جديدة من بينها مقر للأمن الحضري بالقطب الجديد لمدينة "واد الأبطال" و مقر للأمن الحضري العاشر بحي 1000 سكن بمدينة معسكر ومقر للأمن الحضري الخارجي ببلدية المامونية وفق الشروحات التي قدمت للمدير العام للأمن الوطني.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 18:22
كلـمات مفتـاحيــة :
المدير العام للأمن الوطني يشدد على ضرورة التعامل "بصرامة أكبر" مع المخالفين لتدابير الوقاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 15:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.14

كوفيد-19: نص قانون لتعزيز منظومة حماية مستخدمي الصحة

20.07.14

قسنطينة: تنصيب رئيس أمن الولاية الجديد

20.07.14

الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: الرئيس تبون يتلقى مزيدا من رسائل التهاني

20.07.14

ميناء سكيكدة: الرئيس المدير العام و 28 موظفا و 4 متعاملين اقتصاديين تحت الرقابة القضائية

20.07.14

دراجات:الاتحادية تقترح على الاتحاد الدولي تاريخين جديدين لإعادة تنظيم منافستين قاريتين

20.07.14

اجتماع لبحث سبل مرافقة الفنانين في ظل الحجر الصحي  

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني

20.07.13

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة