سعيدة: ضرورة استغلال المياه المعالجة في سقي الأشجار المثمرة

وأوضح وزير الموارد المائية لدى إشرافه مساءا على تدشين محطة المياه المستعملة ببلدية يوب على الاستغلال الأمثل لهذه المياه المصفاة في سقي الأشجار المثمرة.
و حث الوزير إلى التوجه لتحسيس الفلاحين و توعيتهم بأهمية استغلال هذه المياه المصفاة في سقي الأشجار المثمرة.
و ستسمح المحطة بتجميع المياه المستعملة لتصفيتها و استغلالها بطريقة عقلانية في السقي الفلاحي و في إنشاء محيطات فلاحية جديدة لغراسة الأشجار المثمرة في إطار الاستثمار الفلاحي.
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للاشارة تم تخصيص مبلغ 1ر1 مليار دج لتجسيد هذه المنشأة في إطار البرنامج القطاعي وفقا لمديرية الموارد المائية.
و يتم تصفية على مستوى هذه المحطة الجديدة ثلاثة آلاف متر مكعب في اليوم من المياه المستعملة حيث تسمح بسقي 100 هكتار من المحيطات الفلاحية.
و يواصل وزير المورد المائية زيارته لليوم الثاني غدا الثلاثاء حيث سيشرف على تدشين خزان مائي مرتفع بسعة 500 متر مكعب إضافة إلى معاينته لورشة إعادة تأهيل و تجديد شبكات الماء الصالح للشربعبر كل من بلديات سعيدة و عين الحجر و أولاد خالد.
كما سيتفقد السيد أرزقي مشروع إعادة تهيئة واد الوكريف و حوافه بوسط مدينة سعيدة و كذا وضعية محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية عين الحجر و مشروع شبكة الصرف الصحي بقرية مرغاد (بلدية سيدي احمد).