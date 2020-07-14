تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد لوهران

وهران ـ أشرف المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي مساء يوم الاثنين بوهران على مراسم تنصيب رئيس الأمن الولائي الجديد عميد أول للشرطة دويسي جيلالي الذي كان يشغل نفس المنصب بولاية سعيدة.

وجرى حفل التنصيب بمقر الأمن الولائي لوهران بحضور السطات المحلية والعسكرية والقضائية واطارات مركزية للأمن الوطني و جرى تسليم المهام للمسؤول الأمني الجديد الذي نصب خلفا لمراقب الشرطة شاكور محمد الذي عين على رأس الأمن الولائي للجزائر العاصمة.

وبهذه المناسبة أشار المدير العام للأمن الوطني أن "تعيين رئيس الامن الولائي الجديد بوهران يندرج في إطار الحركة الجزئية التي مست سلك رؤساء أمن الولايات لتكريس مبدأ التداول في مناصب المسؤولية وهو مبدأ الذي يسمح بتثمين الكفاءات وقدرات المسؤولين.

ومن جهة أخرى أشرف السيد خليفة أونيسي على حفل تسليم مفاتيح 250 مسكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) لفائدة مستخدمي أمن ولاياتي وهران وسعيدة. وقبل ذلك كان المدير العام للأمن الوطني قد دشن عددا من الهياكل للشرطة بدائرتي أرزيو وعين الترك.