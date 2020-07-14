انطلاق أشغال توسعة خط ميترو ساحة الشهداء-باب الوادي في الثلاثي الأخير من السنة الجارية

وأوضح الوالي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية, أن أشغال المقطع الذي سيربط محطة ساحة الشهداء بباب الوادي (الساعات الثلاث) ستنطلق على أبعد تقدير في الثلاثي الأخير من السنة الجارية ويندرج المشروع في إطار توسعة الميترو من الناحية الغربية وذلك ليمتد علىمسافة 16 كلم باتجاه كل من بلديات الأبيار, شوفالي, دالي إبراهيم, الشراقة, أولاد فايت, العاشور في إطار المخطط الإستراتيجي لولاية الجزائر 2035.

ويهدف المشروع, حسب ذات المتحدث, لتحسين انسيابية الحركة المرورية, معتبرا إياه من "أطول خطوط الميترو" بالعاصمة ويتضمن محطات عدة.

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وأشار السيد شرفة أن أشغال التوسعة أوكلت للمجمع العمومي "كوسيدار", الذي أصبح "رائدا" في المجال ويمتلك الخبرة والإمكانيات لتجسيد مثل هذه المشاريع الإستراتيجية بمعايير عالية الجودة من حيث الإنجاز وبكفاءات وطنية.

واستطرد قائلا أن أشغال مشروع توسعة الميترو بالناحية الشرقية للعاصمة هي حاليا في طور الانجاز من طرف نفس المجمع والذي يتكفل بإنجاز مقطعين يشملان الحراش-مطار هواري بومدين الدولي, على إمتداد 5ر9 كلم, وعين النعجة-براقي على امتداد 6 كلم, مبرزا أن دخول حيز الخدمة الجزئي لتوسعة الميترو بالجهة الشرقية ستكون بداية سنة 2021.