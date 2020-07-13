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الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء تستنكر نبش قبور شهداء وتحطيم شواهدهم بمقبرة هيليوبوليس بقالمة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

قالمة، 13 يوليو 2020 (وأج) - نددت و استنكرت الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء اليوم الاثنين نبش قبور شهداء وتحطيم شواهدهم بروضة الشهداء ببلدية هيليوبوليس بقالمة، حسب بيان صادر عنها.

واعتبرت الأمانة الوطنية في بيان تنديد و استنكار حمل توقيع الأمين العام الطيب هواري هذا العمل الإجرامي "عملا شنيعا لا يمت لا للدين ولا للأخلاق بصلة، مما يستلزم علينا جميعا التصدي له بكل حزم وقوة."

وطالبت الأمانة الوطنية لذات المنظمة في بيانها السلطات الأمنية والقضائية بولاية قالمة بوضع حد لمن وصفتهم ب "المجرمين" أينما كانوا وتقديمهم إلى العدالة "لينالوا جزاءهم"، مؤكدة "عدم تسامحها أبدا مع كل من تخول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الدنيئة التي تمس رمزا من رموز سيادتنا الوطنية ويبقى القانون فوق الجميع."

جدير بالذكر أنه كان ما يقارب 40 قبرا من أصل ما يفوق 300 قبر بمقبرة الشهداء ببلدية هيليوبوليس الواقعة بنحو 5 كلم شمال محور الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين ولايتي قالمة وعنابة قد تعرضت قبل يومين إلى عملية تخريب جزئية من طرف مجهولين مست الشواهد واللوحات الحاملة لأسماء الشهداء و التي تم رميها على جوانب القبور.

وخلف الحادث موجة استياء كبير وسط سكان الولاية وكل من الأمانتين الولائيتين للمنظمتين الوطنيتين لأبناء الشهداء و أبناء المجاهدين اللتين أصدرتا بياني تنديد واستنكار.

كما علمت /وأج من مصالح أمنية بأنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والأطراف المتورطة فيه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء تستنكر نبش قبور شهداء وتحطيم شواهدهم بمقبرة هيليوبوليس بقالمة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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