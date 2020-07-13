تيسمسيلت: تسليم طائر "السمامة الشائعة" النادر لمحافظة الغابات

تيسمسيلت - سلم أحد المواطنين القاطنين بمدينة تيسمسيلت اليوم الاثنين لمحافظة الغابات طائر ينتمي لفصيلة السماميات النادرة يطلق عليه طائر "السمامة الشائعة" النادر، حسبما أفادت به ذات الهيئة.

وأوضح ذات المصدر ل/وأج بأن هذا المواطن الذي يقطن بعاصمة الولاية كان قد عثر بمسكنه على هذا الطائر النادر و الذي سلمه إلى إطارات مصلحة حماية النباتات والحيوانات بذات المحافظة الذين قاموا بمعاينته و التأكد منه قبل إطلاقه بغابة "سيدي بن تمرة" بأعالي مدينة تيسمسيلت.

وشرح نفس المصدر بأن "السمامة الشائعة" يعد من الطيور النادرة التي تهاجر إلى الجزائر وتونس والمغرب لقضاء فترة التزاوج و التعشيش التي تمتد من شهر أبريل إلى غاية نهاية سبتمبر، مشيرا إلى أن ظهوره في هذه الفترة من السنة أمر عادي وأنه تلاحظ سنويا عدة أسراب منه خاصة في المرتفعات حيث يقضي أغلب وقته في الطيران.

وسبق لمحافظة الغابات بالولاية إطلاق خلال شهر مايو الماضي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عملية تحسيسية من خلال توجيه نداءات للمواطنين بضرورة المساهمة في حماية مثل هذه الأنواع من الطيور النادرة والمحمية و القيام بتسليمها إلى مقر الحافظة في حالة العثور عليها.