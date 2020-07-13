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شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية قامت بسرقة مركز تجاري

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية قامت بسرقة مركز تجاري

الجزائر - تمكنت مصالح الشرطة بولاية المدية، من الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية تتشكل من أربعة أشخاص، قامت بسرقة أحد المراكز التجارية الكبرى، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح أمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن "قوات الشرطة بالمدية تمكنت في ظرف جد قياسي، من فك لغز جريمة السرقة التي طالت أحد المراكز التجارية الكبرى بالمدية عن طريق الكسر، والإطاحة بجميع افراد الشبكة اجرامية المتكونة من اربعة أشخاص، مع استرجاع كل الأغراض المسروقة".

وأضاف البيان أن عملية السرقة "تم اقترافها من طرف مجهولين ملثمين بواسطة الكمامات الواقية، مستغلين بذلك ظرف الحجر الصحي، أين تم الاستيلاء على مبلغ مالي كان بالصندوق النقدي، بالإضافة الى بعض الملابس المعروضة للبيع،  ليتم فتح تحقيق في القضية و تكثيف عملية البحث والتحري باستعمال وسائل تقنية للتعرف على هوية الفاعلين، و التي مكنت عناصر الضبطية القضائية من فك لغز السرقة و توقيف الفاعلين في ظرف قياسي،  لم يتعد 09 ساعات".

 

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:25
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شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية قامت بسرقة مركز تجاري
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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