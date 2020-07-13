المدير العام للأمن الوطني يدشن عدة هياكل للشرطة بوهران

وهران - دشن المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، اليوم الاثنين عدد من الهياكل الجديدة للشرطة بولاية وهران لاسيما مقرات أمن دائرة وذلك بحضور السلطات المدنية والعسكرية وكذا إطارات مركزية للأمن الوطني وممثلي المجتمع المدني.

وقد دشن المدير العام للأمن الوطني بأرزيو التي تحتضن المنطقة البتروكمائية المقر الجديد لأمن الدائرة حيث تطلب إنجازه غلافا ماليا تجاوز 182 مليون دج، علما أن دائرة أرزيو يقطن بها نحو 85.232 ساكن.

ويتربع هذا الهيكل الذي تم إنجازه في ظرف 12 شهرا حيث سلم في 2018 على مساحة إجمالية قدرها 3.663 متر مربع، حيث تندرج هذه العملية في إطار عصرنة هياكل الأمن الوطني، حسبما أبرزته الشروحات المقدمة بعين المكان التي أوضحت أيضا أن نسبة التغطية الشرطية بولاية وهران تقدر بنحو شرطي واحد مقابل لنحو 543 ساكن.

كما دشن السيد أونيسي أيضا المقر الجديد لأمن الدائرة الساحلية عين الترك التي تعتبر من أهم المناطق السياحية للساحل الوهراني.

وقد تم تسليم هذا الهيكل أيضا في 2018 والذي كلف ميزانية قدرها 190 مليون دج موزعة على 149 مليون دج من ميزانية الولاية و41 مليون دج تم منحها في إطار برنامج (المخطط البلدي للتنمية ) ويتربع على مساحة إجمالية قدرها 4.531 متر مربع.

وقد تم إنجاز هذا المرفق في ظرف 15 شهرا ويضمن تغطية شرطي لكل 253 ساكن، علما أن هذه الدائرة تحصي 44.738 ساكن.

وقبل ذلك ومع بداية هذا الصباح دشن المدير العام للأمن الوطني هيكل للشرطة جديد بولاية مستغانم.