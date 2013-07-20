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السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 31 مرات
السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن

سيدي بلعباس ـ أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الاثنين على مراسم تسليم مفاتيح 1607 وحدة سكنية من مختلف الصيغ على المستفيدين منها وذلك خلال زيارة العمل التي يقوم بها بولاية سيدي بلعباس.

وكانت أكبر حصة من الوحدات السكنية التي وزعت خلال هذه المراسم والمقدرة بنحو 1.200 وحدة، تتعلق بالمكتتبين ببرامج الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن (عدل)، حسبما أوضحته مصالح الولاية.

كما شهدت هذه المراسم تسليم المفاتيح للمستفيدين من 307 مسكن عمومي إيجاري إضافة إلى 100 مسكن ترقوي مدعم.

إقرأ أيضا:   الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن "عدل" بسيدي بلعباس

وفي نفس السياق، تم تسليم 20 قرارا للاستفادة من إعانات للبناء الريفي للمعنيين.

وكان لقطاع التربية نصيب من زيارة السيد جراد وذلك من خلال استلام ضمن هذه المراسم، 20 حافلة للنقل المدرسي موجهة لفائدة مختلف بلديات الولاية.

من جهته، حظي الديوان الوطني للتطهير بعشر شاحنات لصرف المياه لتمكينه من تحسين أدائه وجعله أكثر فعالية، كما قال مسؤولو الديوان الذين استحسنوا هذه المبادرة.

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 17:33
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السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 31 مرة   شارك

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