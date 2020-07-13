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ورقلة : تنصيب العميد أول للشرطة بوزيان بن دايدة رئيسا جديدا لأمن الولاية

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

ورقلة - نصب العميد أول للشرطة بوزيان بن دايدة اليوم الإثنين في مهامه الجديدة على رأس أمن ولاية ورقلة خلفا للعميد الأول للشرطة محمد طالبي، خلال حفل أشرف عليه مدير الشرطة العامة والتنظيم مراقب الشرطة سي أمحند محمد السعيد ممثلا للمدير العام للأمن الوطني .

وفي كلمة له خلال حفل التنصيب أوضح مراقب الشرطة سي أمحند محمد السعيد أن تنصيب رئيس جديد لأمن ولاية ورقلة "يندرج في إطار الحركة التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني في سلك رؤساء أمن الولايات ، والهادفة إلى ضمان التداول على مناصب المسؤولية وإتاحة الفرصة أمام كل الكفاءات لشغلها ، مع المساهمة في تحسين فعالية هذا الجهاز الأمني". وأضاف ذات المسؤول " أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع روح المبادرة والتنافس الذي تتوخاه المديرية العامة للأمن الوطني لضمان خدمة أمنية أفضل تستجيب لتطلعات المواطنين" .

ونظم حفل التنصيب بمقر الوحدة 406 لحفظ النظام بسعيد عتبة (ورقلة) بحضور السلطات الولائية وإطارات سامية لمصالح أمن الولاية.

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ورقلة : تنصيب العميد أول للشرطة بوزيان بن دايدة رئيسا جديدا لأمن الولاية
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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