خنشلة: تنصيب العميد أول للشرطة محمد بغداد على رأس أمن الولاية

خنشلة - تم اليوم الاثنين تنصيب العميد أول للشرطة محمد بغداد على رأس أمن ولاية خنشلة تحت إشراف المفتش الجهوي لشرطة الشرق مراقب الشرطة داود محند الشريف، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني.

وتم على مستوى قاعة المحاضرات الكبرى بالوحدة 206 لحفظ النظام بانسيغة، تنصيب العميد أول للشرطة، محمد بغداد، الذي قدم من عين الدفلى، حيث ترأس نفس الجهاز على مستوى هذه الولاية خلفا للعميد أول عبد الحكيم برغوتي، الذي تم تعيينه هو الآخر على رأس أمن ولاية عين الدفلى خلال حركة التحويلات الجزئية التي مست مؤخرا رؤساء أمن الولايات.

وأكد المفتش الجهوي لشرطة الشرق، المراقب داود محند الشريف، ممثل المدير العام للأمن الوطني، في كلمته التي ألقاها خلال مراسيم تسليم واستلام المهام بين رئيس أمن الولاية الصاعد والمغادر، أن تنصيب العميد أول بغداد محمد على رأس أمن ولاية خنشلة يأتي في إطار سلسلة التحويلات التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا لمنهجية التداول على المسؤوليات وإتاحة الفرصة لجميع الكفاءات لتقلد مناصب المسؤولية.

وأشاد ذات المسؤول بجهود قوات الشرطة في مكافحة الجريمة، مشددا في الكلمة التي ألقاها أمام إطارات الجهاز بولاية خنشلة، على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق الإنسان والتنسيق مع كافة الشركاء الأمنيين والسلطات الولائية بما يعزز المنظومة الأمنية على المستوى المحلي.

من جهته، أكد العميد أول للشرطة محمد بغداد، خلال الكلمة التي ألقاها عقب تنصيبه رئيسا لأمن ولاية خنشلة ، بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل ضمان أمن المواطن والممتلكات الخاصة والعامة ومحاربة كافة أشكال الجريمة وتطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان.

للإشارة، فقد حضر مراسيم تسليم واستلام المهام والي خنشلة، علي بوزيدي، والسلطات الأمنية والعسكرية والقضائية ونواب بالبرلمان بغرفتيه.