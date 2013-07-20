الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن "عدل" بسيدي بلعباس

وبعين المكان وبعد متابعة الشروحات المقدمة حول هذا المشروع وبرامج السكن التي استفادت منها ولاية سيدي بلعباس، شدد السيد جراد على ضرورة احترام آجال انجاز المشاريع السكنية وإشراك السكان في المحافظة على الموقع وكذا محيطهم والإطار المعيشي.
وقد تم بالمناسبة تسمية هذا الحي الجديد المنجز في إطار برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) باسم الشهيد "بريش عمار".
وكان يتوقع تسليم هذا الموقع، حسب تعهدات المؤسسة المنجزة، شهر مارس 2020 أي سنة قبل الآجال المحددة مسبقا. وقد سمحت المجهودات المبذولة من قبل المتدخلين في المشروع للمستفيدين من 1.200 مسكن من استلام مفاتيح شققهم خلال حفل أشرف عليه السيد جراد.
ويتكون حي الشهيد "بريش عمار" من شقق من فئة 3 و4 غرف موزعة عبر 47 عمارة، حسب البطاقة التقنية للموقع.
وقد استفادت ولاية سيدي بلعباس من برنامج 9.150 وحدة سكنية مسجلة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" منها 5 آلاف وحدة انتهت الأشغال بها، فيما ستسلم 4.150 وحدة لاحقا، وفق المسؤولين المحليين لقطاع السكن.
وضمن الحصة المتبقية من برنامج "عدل" بالولاية، توجد 2.900 وحدة سكنية في طور الإنجاز في حين لم تنطلق الأشغال بعد بشأن 1.250 وحدة أخرى، كما أشير إليه.