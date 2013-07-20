Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن "عدل" بسيدي بلعباس

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

سيدي بلعباس - تفقد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين في إطار زيارته لولاية سيدي بلعباس، الحي السكني الجديد 1.200 مسكن بعاصمة الولاية وهو البرنامج الذي تم استلامه منذ سنة وقبل آجاله المحددة.

وبعين المكان وبعد متابعة الشروحات المقدمة حول هذا المشروع وبرامج السكن التي استفادت منها ولاية سيدي بلعباس، شدد السيد جراد على ضرورة احترام آجال انجاز المشاريع السكنية وإشراك السكان في المحافظة على الموقع وكذا محيطهم والإطار المعيشي.

وقد تم بالمناسبة تسمية هذا الحي الجديد المنجز في إطار برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) باسم الشهيد "بريش عمار".

وكان يتوقع تسليم هذا الموقع، حسب تعهدات المؤسسة المنجزة، شهر مارس 2020 أي سنة قبل الآجال المحددة مسبقا. وقد سمحت المجهودات المبذولة من قبل المتدخلين في المشروع للمستفيدين من 1.200 مسكن من استلام مفاتيح شققهم خلال حفل أشرف عليه السيد جراد.

ويتكون حي الشهيد "بريش عمار" من شقق من فئة 3 و4 غرف موزعة عبر 47 عمارة، حسب البطاقة التقنية للموقع.

وقد استفادت ولاية سيدي بلعباس من برنامج 9.150 وحدة سكنية مسجلة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" منها 5 آلاف وحدة انتهت الأشغال بها، فيما ستسلم 4.150 وحدة لاحقا، وفق المسؤولين المحليين لقطاع السكن.

وضمن الحصة المتبقية من برنامج "عدل" بالولاية، توجد 2.900 وحدة سكنية في طور الإنجاز في حين لم تنطلق الأشغال بعد بشأن 1.250 وحدة أخرى، كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن "عدل" بسيدي بلعباس
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 15:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.13

السيد جراد يشرف على مراسم توزيع 1607 مسكن

20.07.13

شركة "سيال" تدعو زبائنها لتسديد 7ر18 مليار دج من الديون

20.07.13

ورقلة : تنصيب العميد أول للشرطة بوزيان بن دايدة رئيسا جديدا لأمن الولاية

20.07.13

خنشلة: تنصيب العميد أول للشرطة محمد بغداد على رأس أمن الولاية

20.07.13

الجزائر: نحو رفع تحفظات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على مركب الرويبة لاحتضان…

20.07.13

الوزير الأول يتفقد الحي السكني الجديد 1.200 سكن "عدل" بسيدي بلعباس

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.11

الشريف بوبغلة والشيخ بوزيان : رمزان للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي

20.07.09

 كوفيد-19: رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد

20.07.08

الغازات الطبية: المتعاملون جاهزون لتجميع قدراتهم للاستجابة للطلب

20.07.08

مناجم: الرئيس تبون يعطي تعليمات للحكومة للشروع في استغلال حقلين كبيرين للحديد و الزنك

20.07.09

كوفيد-19: عدة إجراءات للإبقاء على الوضع تحت السيطرة

20.07.09

التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا